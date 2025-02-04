جامعة إقليم سبأ تحتضن ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان. الحوثيون يهددون شركات الطيران الأجنبية ويمنعونها من دخول الأجواء اليمنية بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين.. هل آن الأوان لرفع تجميد قرارات المركزي اليمني ؟ مسار سياسي أم حسم عسكري.. أي حلّ للقضاء على الحوثيين؟ أبرز نجوم الدراما اليمنية في مسلسل جديد سالي حمادة ونبيل حزام ونبيل الآنسي في طريق إجباري على قناة بلقيس الفضائية قرار سعودي يتحول الى كارثة على مزارعي اليمن ..تكدس أكثر من 400 شاحنة محملة بالبصل في من الوديعة حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة مسؤول سوري كبير من حقبة بشار الأسد يسلم نفسه للسلطات في دمشق ويعلن استعداده للحديث بشفافية الداخلية تعلن ضبط ''خلية حوثية'' كانت تسعى لزعزعة أمن واستقرار محافظة حضرموت شاهد.. أول ظهور علني لزوجة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع
كشف وزير النقل اليمني، عبد السلام حميد، الثلاثاء، عن تهديدات من مليشيات الحوثي الإرهابية لشركات الطيران الأجنبية بمنعها من دخول الأجواء اليمنية إلا بتصاريح صادرة عن إدارتها.
جاء ذلك خلال، اجتماع بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أوضاع الهيئة وسير العمل فيها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ووفق الوكالة فقد اطلع حُميد، على التحديات والسلوكيات والتهديدات التي تمارسها المليشيات الحوثية المصنفة دولياً كجماعة إرهابية تجاه شركات الطيران الأجنبية وطائرات المنظمات الدولية.
وقال إن التهديدات شملت"إبلاغ تلك الشركات والمنظمات بعدم السماح لدخولها الأجواء اليمنية إلا بتصاريح من هيئة الطيران المدني في صنعاء التي تديرها تلك المليشيات الإرهابية وأخرها تهديد شركة طيران الجيبوتية يوم أمس الموافق 3 فبراير 2025م".
وأضاف أن هذه التهديدات تندرج ضمن نهج المليشيا العدواني ضد خطوط الملاحة البحرية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي لتهديد المصالح اليمنية والمجتمع الإقليمي والدولي.
وأكد وزير النقل اليمني، على إدانة ورفض تلك التهديدات واتخاذ جملة من الإجراءات لمنع تكرار تلك الممارسات العدوانية تجاه نشاط الطيران المدني.
كما أكد أن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن هي من تمتلك الحق القانوني في إصدار التصاريح.
ووجه الوزير حُميد، بالإسراع في استكمال توفير كافة الاحتياجات والأجهزة والمعدات لمطارات المناطق المحررة وخاصة مطار عدن الدولي عن طريق الشراء عبر المناقصات