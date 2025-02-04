الحوثيون يهددون شركات الطيران الأجنبية ويمنعونها من دخول الأجواء اليمنية

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشف وزير النقل اليمني، عبد السلام حميد، الثلاثاء، عن تهديدات من مليشيات الحوثي الإرهابية لشركات الطيران الأجنبية بمنعها من دخول الأجواء اليمنية إلا بتصاريح صادرة عن إدارتها.

جاء ذلك خلال، اجتماع بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أوضاع الهيئة وسير العمل فيها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ووفق الوكالة فقد اطلع حُميد، على التحديات والسلوكيات والتهديدات التي تمارسها المليشيات الحوثية المصنفة دولياً كجماعة إرهابية تجاه شركات الطيران الأجنبية وطائرات المنظمات الدولية.

وقال إن التهديدات شملت"إبلاغ تلك الشركات والمنظمات بعدم السماح لدخولها الأجواء اليمنية إلا بتصاريح من هيئة الطيران المدني في صنعاء التي تديرها تلك المليشيات الإرهابية وأخرها تهديد شركة طيران الجيبوتية يوم أمس الموافق 3 فبراير 2025م".

وأضاف أن هذه التهديدات تندرج ضمن نهج المليشيا العدواني ضد خطوط الملاحة البحرية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي لتهديد المصالح اليمنية والمجتمع الإقليمي والدولي.

وأكد وزير النقل اليمني، على إدانة ورفض تلك التهديدات واتخاذ جملة من الإجراءات لمنع تكرار تلك الممارسات العدوانية تجاه نشاط الطيران المدني.

كما أكد أن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن هي من تمتلك الحق القانوني في إصدار التصاريح.

ووجه الوزير حُميد، بالإسراع في استكمال توفير كافة الاحتياجات والأجهزة والمعدات لمطارات المناطق المحررة وخاصة مطار عدن الدولي عن طريق الشراء عبر المناقصات