أبرز نجوم الدراما اليمنية في مسلسل جديد سالي حمادة ونبيل حزام ونبيل الآنسي في طريق إجباري على قناة بلقيس الفضائية

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - الموقع بوست

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تستعد قناة بلقيس الفضائية لبث أول عمل درامي لها في موسم رمضان 2025، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "طريق إجباري"، ويعد باكورة إنتاجها الدرامي، ومن المتوقع أن يكون له حضوره وبصمته وتأثره في الدراما اليمنية هذا العام.

طبيعة المسلسل

ووفقا للمعلومات الأولية عن المسلسل فينتمي للعمل الدرامي الاجتماعي، الذي يجمع بين الإثارة والتشويق، ويتناول صراع الخير والشر، في حبكة درامية مشوقة، وتدور أحداثه في قرية يمنية، من خلال تصدر طبيبة القرية لشخصية نافذة في صراع حاسم.

هذا الصراع يؤدي لتتشابك الأحداث في صورة بانورامية، تسلط الضوء على ضحايا الجهل والظلم، وتبرز أهمية التعليم والوعي بالحقوق المدنية، ودور المجتمع في مواجهة الخوف والفساد لتحقيق العدالة، ليسقط الظالم في شر أعماله وتنتصر القيم الإنسانية، وتلك هي رسالة المسلسل التي يسعى لتقديمها للجمهور.

البطولة والوجوه

بالعودة إلى ما نشرته قناة بلقيس عن هذا المسلسل يتبين وجود ثلاثة من أبرز أعمدة الدراما اليمنية، ووجوهها الأشهر، والأكثر جاذبية للجمهور، ويتواجدون في المسلسل كشخصيات بطولية بشكل حصري، ويجتمعون لأول مرة في عمل درامي واحد، وهو ما سيضيف للمسلسل قيمة حضورية أكثر من أي عمل آخر.

يتمثل الثلاثي الأبرز في كل من النجمة اليمنية سالي حمادة، التي تعود للعمل الدرامي بعد فترة طويلة من الانقطاع، وكذلك النجم المعروف نبيل حزام، بالإضافة للنجم نبيل الآنسي، وجميعهم شاركوا خلال السنوات الأخيرة بأعمال درامية متعددة، ويصنفوا ضمن الأكثر شهرة وحضورا وقدرات.

أما عن الأدوار المتوقعة فسيظهر الفنان القدير نبيل حزام بدور مختلف ومميز، كأحد وجوه العمل الدرامي، بينما تعود سالي حمادة بإطلالة أكثر تألقا، وستظهر بشخصية جديدة، بينما سيظهر النجم نبيل الأنسي بشخصية يتوقع أن تكون مفاجئة للجمهور في اليمن.

بالإضافة لهؤلاء النجوم، سيشارك في المسلسل نخبة من نجوم الدراما اليمنية، أبرزهم: نجيبة عبدالله، حسن الجماعي، عبدالله الكميم، وسحر الأصبحي.

كما يضم المسلسل مجموعة من أبرز الفنانين اليمنيين ومن مختلف الفئات العمرية، بينهم: رأفة صادق، سمير الأشبط، بكار باشراحيل، نزيهة العنسي، أحمد جبارة، خالد اليوسفي، بهية محمد، خالد البحري، صالح الأسمر، ياسمين ياقوت، محمد الهتار، نميم ياسين، عمار عبدالغني، وليد الباشا، أحمد الدعيس، وليد الزمر، مروان الزرقة، عادل العماد، وسليم البوصي، إلى جانب ظهور مميز لكل من ملاك شمسان، سماح أنعم، ورغد الأكحلي.

فريق العمل والإنتاج

تنتج المسلسل شركة روما ميديا وقناة بلقيس، وتنفذه شركة النبيل للإنتاج الفني للمنتج خالد المرولة، وجرى تصوير مشاهده في محافظة تعز، وهو من سيناريو وحوار الكاتبة اليمنية يسرى عباس، التي قدمت أعمالًا سابقة للدراما اليمنية.

أما عن الإخراج فسيخرجه المخرج المصري عبدالعزيز حشاد، الذي أخرج العديد من المسلسلات البارزة في الدراما المصرية، بينما يعمل أحمد الفارا مديرا لإدارة التصوير والإضاءة، ويشرف على الإنتاج صلاح حسن.

وعود النجوم

وظهرت الفنانة والنجمة سالي حمادة في برومو تشويقي لقناة بلقيس تتحدث عن المسلسل، وحث جمهورها على انتظار المسلسل.

تفاعل واسع

وحظي المسلسل بتفاعل واسع من قبل إعلاميين ومثقفين يمنيين، تطرقوا لأهمية المسلسل، والتأثير الذي سيحدثه، ونشر مدير مكتب الثقافة السابق في تعز عبدالخالق سيف صورا من موقع تصوير المسلسل، متطرقا لقيمة العمل الذي جرى تصويره في محافظة تعز، وقال إن النجم نبيل علي الانسي قدم دورا استثنائيا بديعا جدا في المسلسل.

وتحدث سيف في منشور أخر عما وصفه بالابداع الذي يصنع نفسه، وينمو كل حين، وأشار إلى المخرج المصري للمسلسل عبدالعزيز حشاد كان أصغر طفل يشارك في المسلسل المصري الشهير ليالي الحلمية، ثم صار مخرجا لأعمال شهيرة، واليوم أصبح في تعز لاخراج مسلسل طريق اجباري.