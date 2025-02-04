الداخلية تعلن ضبط ''خلية حوثية'' كانت تسعى لزعزعة أمن واستقرار محافظة حضرموت

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء، ضبط خلية تابعة للحوثيين كانت تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

و أشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان، بالجهود الأمنية الكبيرة التي بذلتها قوات الأمن بوادي وصحراء حضرموت في القبض على خلية تابعة لمليشيات الحوثي، كانت تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في وادي حضرموت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه وزير الداخلية، بمدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت، العميد ركن عبدالله بن حبيش الصيعري، وفق الإعلام الأمني.

وأكد اللواء حيدان أن هذه العملية الأمنية الناجحة جاءت ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الوحدات الأمنية يعزز من الاستقرار ويحبط المخططات التي تستهدف أمن الوطن والمواطنين.

وثمَّن وزير الداخلية اليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، داعيًا إلى مواصلة الجهود في التصدي لكل الأعمال التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في المحافظة.

من جانبه، أكد العميد عبدالله بن حبيش الصيعري استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجبها الوطني بكل تفانٍ وإخلاص، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل العمل على كشف وتتبع أي خلايا إرهابية أو تخريبية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.