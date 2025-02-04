الداخلية تعلن ضبط ''خلية حوثية'' كانت تسعى لزعزعة أمن واستقرار محافظة حضرموت شاهد.. أول ظهور علني لزوجة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع تعيين قائد جديد لمهمة الإتحاد الأوروبي ''أسبيدس'' المكلفة بحماية السفن في البحر الأحمر أرقام أممية ليست مبشرة عن اليمن: العملة فقدت 26% من قيمتها و 64% من الأسر غير قادرة على توفير احتياجاتها وزارة المالية تعطي وعدا بصرف المرتبات المتأخرة للموظفين النازحين هذا الأسبوع والملتقى يتوعد بالتصعيد في حال التسويف الشرع يكشف موعد اجراء الإنتخابات الرئاسية في سوريا القائمة النهائية لمنتخب الشباب في بطولة كأس آسيا التي تنطلق بعد أيام أغلى 10 صفقات شتوية فى تاريخ مانشستر سيتى.. عمر مرموش بالصدارة رونالدو يقود النصر السعودي لاكتساح الوصل الإماراتي الصين تعلن الرد على امويكا وتفرض رسوم جمركية لمواجهة تحركات ترمب
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء، ضبط خلية تابعة للحوثيين كانت تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.
و أشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان، بالجهود الأمنية الكبيرة التي بذلتها قوات الأمن بوادي وصحراء حضرموت في القبض على خلية تابعة لمليشيات الحوثي، كانت تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في وادي حضرموت.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه وزير الداخلية، بمدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت، العميد ركن عبدالله بن حبيش الصيعري، وفق الإعلام الأمني.
وأكد اللواء حيدان أن هذه العملية الأمنية الناجحة جاءت ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الوحدات الأمنية يعزز من الاستقرار ويحبط المخططات التي تستهدف أمن الوطن والمواطنين.
وثمَّن وزير الداخلية اليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، داعيًا إلى مواصلة الجهود في التصدي لكل الأعمال التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في المحافظة.
من جانبه، أكد العميد عبدالله بن حبيش الصيعري استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجبها الوطني بكل تفانٍ وإخلاص، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل العمل على كشف وتتبع أي خلايا إرهابية أو تخريبية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.