تعيين قائد جديد لمهمة الإتحاد الأوروبي ''أسبيدس'' المكلفة بحماية السفن في البحر الأحمر

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الاتحاد الأوروبي تعيين قائد جديد لمهمته البحرية المكلفة بحماية الشحن التجاري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال الاتحاد في بيان صحافي مقتضب: "سلم العميد البحري اليوناني كونستانتينوس بيتيكاكيس مهام قائد قوة (أسبيدس) إلى مواطنه العميد البحري ميخائيل بانتوفاكيس، في الثاني من فبراير الجاري".

وأضاف البيان أن عملية التسليم جرت على متن الفرقاطة الحربية الإيطالية الرائدة، وبحضور قائد العملية، الأميرال البحري اليوناني فاسيليوس جريباريس.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن العميد بيتيكاكيس، وخلال توليه مهمة القيادة منذ مطلع نوفمبر الماضي، دعم "التزام الاتحاد بحماية حرية الملاحة وأرواح البحارة والسلع المشتركة العالمية".

وأشار البيان إلى أن قائد العملية الأوروبية، جريباريس، كان قد منح في اليوم السابق، طاقم السفينة الحربية اليونانية (HYDRA)، ميدالية الاتحاد الأوروبي، نظير جهودهم في تنفيذ المهام الموكلة بهم في حماية حرية الملاحة في منطقة العمليات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عمليته البحرية "أسبيدس" في 19 فبراير 2024 في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية والحربية الغربية في منطقة البحر الأحمر وشمال غرب المحيط الهندي.

ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية. وتعد مهمتها دفاعية فقط، حيث يحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها، لكن لا يمكنها ضرب أهداف برية تابعة لجماعة الحوثيين في شمال اليمن.