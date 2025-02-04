القائمة النهاية لمنتخب الشباب في بطولة كأس آسيا التي تنطلق بعد أيام

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 77

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب القائمة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس آسيا للشباب في الصين، والتي ستنطلق في 12 فبراير الجاري، وذلك بعد فترة إعداد مكثفة شملت معسكرات داخلية وخارجية.

وشهدت القائمة النهائية اختيار 23 لاعبًا بعد تصفية أكثر من 40 لاعبًا شاركوا في مراحل الإعداد، بدءًا من المعسكر الداخلي في صنعاء، مرورًا بمعسكر بغداد، وختامًا بمعسكر الدوحة، بالإضافة إلى اللاعبين من أصول يمنية المقيمين في الخارج، الذين استدعاهم الجهاز الفني لدعم صفوف المنتخب.

و جاءت القائمة النهائية على النحو التالي:

1. أسامة مكرف

2. وضاح أنور

3. وضاح معياد

4. أحمد الحاج

5. محمد ناجي

6. هشام عواض

7. محمد الهندي

8. سعيد العولقي

9. هيثم السلامي

10. أنور الطريقي

11. محمد خالد

12. محمد وهيب

13. حسن الكوماني

14. أسامة المطري

15. أسامة الصياد

16. عادل عباس

17. عصام ردمان

18. عبدالرحمن الخضر

19. محمد العقيلي

20. عمر الكثيري

21. عبدالعزيز مصنوم

22. محمد البرواني

23. عبدالله حيدان

يُذكر أن منتخب اليمن سيلعب النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات أوزبكستان (حامل اللقب)، وإيران وإندونيسيا، وسيلعب أولى مبارياته أمام أوزبكستان (حامل اللقب) يوم الخميس (13 فبراير/شباط الجاري)، وبعدها بثلاثة أيام (الأحد) سيلاقي إيران، ويختتم الأربعاء (19 من ذات الشهر) مبارياته في المجموعة بمواجهة إندونيسيا.