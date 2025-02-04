أغلى 10 صفقات شتوية فى تاريخ مانشستر سيتى.. عمر مرموش بالصدارة

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تصدر عمر مرموش نجم منتخب مصر قائمة أغلى صفقات مانشستر سيتى على مدار التاريخ، والتى أتممها النادى الإنجليزى فى فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني الشهر الماضي في صفقة كلفت خزينة النادي السماوي 75 مليون يورو.

وتخطى عمر مرموش صفقة الإسباني إيمريك لابورت لاعب الفريق السابق والنصر السعودي الحالي، عندما انضم إلى صفوف مان سيتي في موسم 2017-2018.

وانتقل إيمريك لابورت إلى صفوف مانشستر سيتي قادماً من أتلتيك بلباو في يناير من عام 2018، بمبلغ 65 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

وحل الإسباني نيكو جونزاليس في المرتبة الثالثة بقائمة أغلى صفقات مانشستر سيتي على مدار التاريخ، والتي أتممها النادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده أمس الاثنين مع الإسباني نيكو جونزاليس قادمًا من بورتو البرتغالي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 60 مليون يورو.

وجاء الأوزبكي عبد القادر خوسانوف في المرتبة الرابعة بعدما انضم لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي الشهر الماضي قادمًا من لانس الفرنسي مقابل 40 مليون يورو.

صفقات مانشستر سيتي الشتوية صفقات مانشستر سيتي الشتوية عمر مرموش يسجل الظهور الأول في دوري أبطال أوروبا ضد الريال يستعد عمر مرموش نجم منتخب مصر لخوض مواجهات من العيار الثقيل مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال شهر فبراير أبرزها مباراتي ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات ملحق دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي يوم 12 فبراير يلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد الإسباني بملعب "الاتحاد"، في "ذهاب" ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل أن يلتقي الفريقان مجدداً يوم 19 فبراير بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.

ويستعد عمر مرموش نجم منتخب مصر لتسجيل الظهور الأول في مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.

ولم يسبق للنجم المصري عمر مرموش المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا مع مختلف الأندية الألمانية التي لعب ضمن صفوفها، فيما سبق له المشاركة في بطولتي الدوري الأوروبي "اليوروباليج" ودوري المؤتمر الأوروبي فقط