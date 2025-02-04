رونالدو يقود النصر السعودي لاكتساح الوصل الإماراتي

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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حقق فريق النصر السعودي فوزاً ساحقا على ضيفه الوصل الإماراتي 4-0 مساء يوم الاثنين، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة السابعة من منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وسجل أهداف الفوز لفريق النصر كل من علي الحسن (25) وكريستيانو رونالدو (44 من ضربة جزاء و78) ومحمد آل فتيل (88).

وبهذا الفوز الثمين، رفع نادي النصر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما بقي الوصل الإماراتي خامسا برصيد 11 نقطة.