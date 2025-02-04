الصين تعلن الرد على امويكا وتفرض رسوم جمركية لمواجهة تحركات ترمب

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قالت وزارة المالية الصينية يوم الثلاثاء إنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ورسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على النفط الخام والمعدات الزراعية وبعض السيارات، اعتباراً من 10 فبراير (شباط).
يأتي إعلان الرسوم الجمركية في الوقت الذي دخلت فيه الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 في المائة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الصينية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة