مشروع مسام ينتزع 732 لغمًا في اليمن خلال 7 أيام

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- خاص

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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر يناير 2025م، من انتزاع 732 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 31 لغمًا مضادًا للدبابات، و11 لغمًا مضادًا للأفراد، و685 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.

ونزع فريق "مسام" في محافظة عدن لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة تم نزع لغمين مضادين للأفراد ولغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين