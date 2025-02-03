حوادث يناير المرورية تودي بحياة وإصابة نحو 380 شخصًا.. إليكم أبرز 7 أسباب

الإثنين 03 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت إحصائية مرورية يوم الأحد 2 فبراير/شباط بوفاة وإصابة 380 شخصًا في الحوادث المرورية خلال الشهر المنصرم في المحافظات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا.

الإحصائية المرورية الصادرة عن وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية قالت إن 49 شخصًا لقوا حتفهم، في حين أصيب 331 بينهم 207 وصفت حالتهم بالبليغة جراء 412 حادثة مرورية شهدتها المحافظات التابعة للحكومة.

وجاءت حوادث الصدام على رأس الحوادث المرورية بتسجيل 253 حادثة صدام مركبات، تلاها 103 حوادث دهس مشاة، و39 حادثة انقلاب مركبات، و9 حوادث ارتطام بجسم ثابت، و7 حوادث سقوط من على مركبة، بالإضافة إلى حادثة هرولة مركبة.

وأرجع التقرير أسباب الحوادث إلى مخالفة قواعد وقوانين المرور، وتجاوز السرعة للمعايير المحددة، وخاصة مع وجود حفر ومطبات، ووعورة الطرقات في المناطق الجبلية، والتجاوزات الخاطئة والخطرة، والانشغال بغير القيادة.

كما أرجع التقرير أسباب الحوادث إلى عدم التقيد بوضع المسافات البينية، ومخالفة إرشادات رجال المرور، وإهمال الصيانة وتفقد الصلاحية الفنية والتقنية للمركبة قبل قيادتها على الخطوط.