ملف دعم الحكومة اليمنية على طاولة مؤتمر لسفراء الإتحاد الأوروبي ينطلق اليوم في بروكسل

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ينطلق اليوم الاثنين 3 فبراير2025، مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وسيكون ملف اليمن أحد الملفات المطروحة .
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إن السفير غابرييل مونويرا فينيالس، سيشارك في المؤتمر، وسيلقي كلمة يتطرق خلالها عن الأوضاع في اليمن.
وذكرت البعثة في تدوينة على حسابها بمنصة إكس، أن السفير فينيالس سيتحدث خلال المؤتمر عن اليمن والحاجة إلى مواصلة دعم الحكومة اليمنية.
وأضافت كما سيتحدث عن "دعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، ومساعدة جميع اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد".
وتعد دول الاتحاد الأوروبي من أهم الداعمين الدوليين للحكومة المعترف بها دولياً، وتساهم بعثتها في الدفع بجهود إحلال السلام في البلاد.