النفط يقفز بطريقة مفاجئة بعد تنفيذ ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية

الإثنين 03 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قفزت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين، الأمر الذي يثير مخاوف من حرب تجارية واضطراب إمدادات الخام من اثنين من كبار الموردين للولايات المتحدة.

لكن توقعات انخفاض الطلب على الوقود حدَّت من المكاسب.

وبحلول الساعة 00.42 بتوقيت غرينتش، صعد خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2 في المائة أو 1.44 دولار إلى 73.97 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عن 75.18 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة أو ما يعادل 62 سنتاً إلى 77.34 دولار للبرميل.

وأصدر ترمب يوم السبت أمراً بفرض رسوم جمركية كبيرة على السلع الواردة من المكسيك وكندا والصين، ليشعل بذلك حرباً تجارية قد تقوض النمو العالمي وتؤجج التضخم. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن منتجات الطاقة الكندية فحسب ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة، في حين ستخضع واردات الطاقة المكسيكية لرسوم جمركية كاملة نسبتها 25 في المائة.

وقال أماربريت سينغ المحلل في «باركليز» في مذكرة: «الموقف المرن نسبياً من واردات الطاقة الكندية ينبع على الأرجح من الحذر»، وأضاف: «من المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الكندية سلباً على أسواق الطاقة المحلية أكثر من واردات الطاقة المكسيكية، بل وقد يكون لها تأثير عكسي على أحد أهم أهداف الرئيس وهو خفض تكاليف الطاقة».

ووفقاً لوزارة الطاقة الأميركية، كندا والمكسيك هما أهم مصدرين لواردات الخام الأميركية، ويشكلان معاً نحو ربع النفط الذي تحوله المصافي الأميركية إلى منتجات وقود مثل البنزين ووقود التدفئة.

وذكرت مصادر في القطاع أن الرسوم الجمركية سترفع التكاليف على درجات الخام الأميركي الأثقل التي تحتاجها المصافي الأميركية لتحقيق الإنتاج الأمثل، الأمر الذي يخفض أرباحها ومن المحتمل أن يؤدي إلى تخفيضات في الإنتاج.

وقال سول كافونيك، محلل الطاقة في «إم إس تي ماركي»، إن الرسوم الجمركية ترفع أسعار النفط في الأمد القريب بسبب مخاطر انقطاع الإمدادات، وخاصة بالنسبة للدرجات الثقيلة.

وأضاف أن أسعار النفط قد تهبط بعد الربع المقبل مع تسبب الرسوم الجمركية في تدهور توقعات الطلب بشكل أكبر ومع تعرض «أوبك بلس» لمزيد من الضغوط من ترمب لوقف تخفيضات الإنتاج.

وقال مندوبون من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، لـ«رويترز» إن من غير المرجح أن تغير المجموعة الخطط الحالية لزيادة الإنتاج تدريجياً عندما تجتمع يوم الاثنين، على الرغم من ضغوط ترمب