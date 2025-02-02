فلسطين: الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرائيل بحق المعتقلين سفارة اليمن في قطر تدشن موقعها الإلكتروني الجديد .. نافذة حديثة تلبي احتياجات المقيمين والزوار وتسهم في توفير الخدمات القنصلية خدمة إلكترونية جديدة لحجاج اليمن تطلقها وزارة الأوقاف ..لتفعيل نشاطها الرقمي ومواجهة الروابط الوهمية وزارة الاوقاف تدشن في عدن المسابقة القرآنية ويخوضها 41 حافظاً وحافظة في فروع القراءات السبع والتلاوة،والتجويد وحفظ المصحف والاذن عدن ستغرق في الظلام.. حلف قبائل حضرموت يعلن منع خروج النفط الخام من المحافظة رئيس هيئة العمليات العسكرية بوزارة الدفاع يصل جبهات تعز إب تحتفل في مأرب بالعرس الجماعي الأول لـِ 36 عريسا وعروسا من أبناء المحافظة توافق أمريكي يمني على إغلاق كافة القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وإغلاق كافة منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي قبائل أرحب ونهم وبني الحارث تعلن النفير وتؤكد جاهزية رجالها لدعم الشرعية في معركة استعادة الدولة (فيديو+صور) أسوأ قيمة للعملة اليمنية على الإطلاق.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء
أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية في الدوحة عن إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل الرقمي مع أبناء الجالية اليمنية في قطر، والجمهور بشكل عام.
وأكد السفير راجح بادي في كلمته الترحيبية بالموقع الجديد أن هذه "النافذة" ستكون وسيلة للتواصل المباشر مع الجميع، ومنصة لتقديم أفضل الخدمات والمعلومات، إلى جانب التعريف بأنشطة السفارة وأخبارها، وكل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن ودولة قطر.
وأشار إلى أن "العلاقات اليمنية القطرية تمثل "نموذجاً مشرفاً" للأخوة والتعاون، وهي علاقات "ضاربة بجذورها في عمق التاريخ الحديث" وتمتد لأكثر من نصف قرن.
كما دعا الجميع إلى التفاعل مع الموقع، مؤكدا أن "أبناء الجالية جزء لا يتجزأ من مسيرة التعاون بين البلدين".
فيما أكد بيان صحفي للسفارة اليمنية اطلع عليه موقع مأرب برس "أن الموقع الجديد يمثل "نافذة حديثة وشاملة" تلبي احتياجات المقيمين والزوار، وتسهم في توفير الخدمات القنصلية المتنوعة، بما في ذلك تسهيل المعاملات الرسمية والإجابة على الاستفسارات.
كما يتيح الموقع للزوار، بحسب البيان، فرصة الاطلاع على أخبار السفارة وأنشطتها المختلفة، مثل الزيارات الرسمية والفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين اليمن وقطر.
وأشار البيان كذلك إلى أن الموقع يتضمن أقساماً خاصة للتعريف باليمن وتاريخه العريق، وتسليط الضوء على المواقع الأثرية والتراثية، بالإضافة إلى استعراض العادات والتقاليد اليمنية الأصيلة.
ودعت السفارة الجميع إلى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد، والاستفادة من الخدمات والمعلومات التي يقدمها، معربة عن تطلعها لتلقي الملاحظات والاقتراحات التي تسهم في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات.
رابط الموقع الإلكتروني للسفارة: