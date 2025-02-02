خدمة إلكترونية جديدة لحجاج اليمن تطلقها وزارة الأوقاف ..لتفعيل نشاطها الرقمي ومواجهة الروابط الوهمية

الأحد 02 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اطلق قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، خدمة إلكترونية لحجاج اليمن في الموسم الهجري 1446هـ.

وأوضح وكيل قطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار الرباش، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان الخدمة التي اطلقتها الوزارة تهدف الى تمكين الحجاج من التأكد من إدراج أسماءهم ضمن قوائم حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم..لافتاً الى أن هذه الخطوة التي تنفذها الإدارة العامة للنظم والمسار الإلكتروني بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات بالوزارة تأتي في إطار تفعيل نشاطها الرقمي ومواجهة الروابط الوهمية التي تُنشأ لعمليات الاحتيال والنصب على ضيوف الرحمن.

ودعا الوكيل الرباش، الحجاج المسجلين الى التأكد من تقييد أسماءهم ومن المنشآت التي سجلوا عبرها عبر الرابط التالي :

https://hajj1446.yalamlam.org/#contact

لضمان تسجيلهم بشكل صحيح وأداء مناسك الحج دون عقبات.

اشار الرباش، الى ان الوزارة قررت تمديد التسجيل في الحج الى 9 فبراير الجاري..داعياً الراغبين في الحج هذا الموسم الى سرعة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة بشكل رسمي .