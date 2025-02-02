وزارة الاوقاف تدشن في عدن المسابقة القرآنية ويخوضها 41 حافظاً وحافظة في فروع القراءات السبع والتلاوة،والتجويد وحفظ المصحف والاذن

الأحد 02 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دشن قطاع تحفيظ القرآن الكريم في وزارة الاوقاف والارشاد، اليوم، في جامعة العادل بالعاصمة المؤقتة عدن، المسابقة القرآنية الكبرى "اقراء ورتل" التي ستبث تلفزيونياً خلال شهر رمضان المبارك .

ويتنافس ٤١ حافظاً وحافظة، في فروع القراءات السبع، والتلاوة، والتجويد، وحفظ المصحف والاذان وصغار الحفاظ .

واوضح وكيل الوزارة لقطاع التحفيظ، الشيخ حسن الشيخ، أن المسابقة هي تتويج لمراحل سابقة بدأت بالتصفيات الأولية التي نظمتها مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة مروراً بالمسابقة المركزية التي اقيمت الاسبوع الماضي في العاصمة المؤقتة عدن..مشيداً بحجم التفاعل الذي شهدته مراحل المسابقة وتنافس مئات الحافظين والحافظات فيها.

وتطرق الشيخ حسن، إلى جهود قيادة الوزارة واهتمامها بتحفيظ القرآن الكريم باعتباره دستور ومنهج حياة، ودورها في اعادة احياء المعهد العالي للارشاد.

وأكد وكيل قطاع التحفيظ، على أهمية دور الأسرة والمجتمع في تحفيز الشباب على حفظ القرآن الكريم وعلومه..مثمناً جهود فروع الوزارة واللجان واسهامها في انجاح هذه المسابقة .

بدوره اشار مدير عام مدارس تحفيظ القرآن الكريم في الوزارة، الشيخ علي محفوظ، إلى أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات لإحياء روح المنافسة وتحفيز الشباب على حفظ وتدبر القرآن الكريم .

فيما نوه عميد كلية الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم بجامعة العادل الدكتور، صلاح ياسر بن رشيد، بأهمية مثل هذه المناشط لما لها من اثر فاعل على الشباب والمجتمع.

حضر حفل التدشين الذي تخلله عدد من الفقرات الانشادية والشعرية، وكيل الوزارة لقطاع الارشاد، الدكتور عبدالناصر الخطري، والوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة، عارف البركاني، وعميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد، الشيخ كمال باهرمز، ورئيس المكتب الفني الدكتور محمد الحاج، ومدير عام الاعلام بالوزارة نبيل شجاع الدين، وعدد من المسؤولين بالوزارة.