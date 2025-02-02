رئيس هيئة العمليات العسكرية بوزارة الدفاع يصل جبهات تعز

الأحد 02 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شدد اليوم رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع، اللواء الركن خالد الأشول على أهمية اليقظة، والجاهزية العالية والإستعداد لتنفيذ أي مهام عسكرية.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، ومعه مدير دائرة العمليات العميد الركن دكتور يحيى العيزري، المنفذ الشرقي لمدينة تعز، والمستشفى العسكري، والاطلاع على أحوال المقاتلين على الخطوط الامامية في جبهات شرق وشمال غرب مدينه تعز.

كما أشاد ببطولات الجيش بمحافظة تعز وصموده الأسطوري في التصدي لمليشيات الحوثي الإرهابية وإحباط محاولاتها المتكررة النيل من المحافظة .

وخلال الزيارة، نقل اللواء الأشول، للمقاتلين تحيات قيادة وزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.. مؤكدًا اهتمام قيادة وزارة الدفاع بالمقاتلين..

من جهته، رحب قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، برئيس هيئة العمليات ومدير دائرة العمليات.. مثمنًا زيارتهم لقيادة المحور.. مستعرضاً آخر تطورات الموقف الميداني في مختلف الجبهات.. مؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز صمود الجيش، ورفع معنويات المقاتلين في الجبهات.. مؤكدًا استعداد الجيش وجاهزيته تنفيذ أي مهام بروح معنوية عالية.