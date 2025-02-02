قبائل أرحب ونهم وبني الحارث تطالب مجلس القيادة الرئاسي بدعم القوات المسلحة وسرعة توفير متطلبات المعركة الفاصلة مع الحوثيين .. حشود الدعم والإسناد

الأحد 02 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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احتشد الآلاف من أبناء قبائل أرحب ونهم وبني الحارث، اليوم، في محافظة مارب، لإعلان جاهزية الكاملة لإسناد القوات المسلّحة في معركة استعادة الدولة ودحر مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وفي الحشد الجماهيري الكبير، جدد القبائل موقوفها الداعم للدولة واستعدادها لإسناد القوات المسلّحة لاستكمال تحرير البلاد واستعادة الدولة من قبضة المليشيا الحوثية الإرهابية، داعين جميع القبائل إلى النفير العام لخوض معركة الخلاص من بطش وجبروت عصابات الحوثي.

وطالب رجال القبائل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بدعم أبطال القوات المسلحة وسرعة توفير متطلبات المعركة الفاصلة.. مشيدين بالموقف الأخوي والدعم الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال الشيخ فيصل الشليف، إن عصابات الحوثي الإرهابية مارست بحق اليمنيين أبشع الجرائم منذ انقلابها على الدولة، داعيا كل أحرار وشرفاء اليمن إلى الوقوف صفا واحدا بجانب الدولة وجيشها لحماية المكتسبات الوطنية التي تسعى عصابات إيران إلى طمسها والنيل منها.

فيما أكد الشيخ محمد جابر الجمرة، أن تحرير الوطن من عصابات الحوثي واجب وطني، مشددًا على ضرورة تظافر الجهود لإنهاء تمرد مليشيات الحوثي التي فجرت المنازل، ونهبت الأموال وانتهكت الأعراض، وسامت اليمنيين سوء العذاب، مؤكدًا دور القبيلة اليمنية في اسناد الجيش وردع التمرد الحوثي.

من جانبه، أشاد الشيخ محمد النجار، بالدور البارز للقبائل اليمنية، وابناء قبائل ارحب ونهم وبني الحارث، مثمنًا تضحياتها الكبيرة والبطولية في إفشال المخطط الفارسي الذي تدعمه إيران في اليمن.

ودعا الشيخ النجار، إلى وحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات الضيقة، ونبذ دعوات المناطقية والطائفية والقبلية، وتوجيه البوصلة نحو تحرير الوطن من بطش عصابات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

بدورهم عبّر أبناء قبائل أرحب ونهم وبني الحارث، عن استعدادهم الكامل لخوض المعركة الوطنية إلى جانب القوات المسلّحة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود السلطة المحلية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مارب اللواء سلطان بن علي العرادة، في تطبيع الأمن والاستقرار، مشيدين بالتطور الملحوظ الذي يجري في المحافظة