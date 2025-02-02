قبائل أرحب ونهم وبني الحارث تعلن النفير وتؤكد جاهزية رجالها لدعم الشرعية في معركة استعادة الدولة (صور)

الأحد 02 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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احتشدت قبائل أرحب ونهم وبني الحارث ونهم اليوم الأحد في تجمع جماهيري واسع لتأكيد دعمها الكامل للقوات الحكومية في معركة استعادة البلاد من قبضة مليشيا الحوثي.

وأكدت القبائل خلال الاحتشاد الذي اقيم في مأرب على ضرورة الإسراع في حسم المعركة واستعادة مؤسسات الدولة مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف والتكاتف الوطني، وأعلنت النفير العام.

وشهد الحشد حضوراً جماهيرياً غير مسبوق لابناء القبائل حيث توافد المقاتلون من مختلف المناطق معلنين استعدادهم الكامل للمشاركة في المعركة القادمة.

وأكدت القبائل أنها على أهبة الاستعداد التام عتادها العسكري ورجالها الأوفياء للانخراط في الصفوف الأمامية لدعم القوات الحكومية حتى تحقيق النصر واستعادة الشرعية.

ورفع المشاركون في الحشد شعارات تؤكد رفضهم القاطع للانقلاب الحوثي مطالبين المجتمع المحلي والدولي بدعم جهود استعادة الدولة ورفع المعاناة عن الشعب كما جددوا العهد على الوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة حتى تحرير كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

فيما أكد الشيخ محمد جابر الجمرة، أن تحرير الوطن من عصابات الحوثي واجب وطني، مشددًا على ضرورة تظافر الجهود لإنهاء تمرد مليشيات الحوثي التي فجرت المنازل، ونهبت الأموال وانتهكت الأعراض، وسامت اليمنيين سوء العذاب، مؤكدًا دور القبيلة اليمنية في اسناد الجيش وردع التمرد الحوثي.

من جانبه، أشاد الشيخ محمد النجار، بالدور البارز للقبائل اليمنية، وابناء قبائل ارحب ونهم وبني الحارث، مثمنًا تضحياتها الكبيرة والبطولية في إفشال المخطط الفارسي الذي تدعمه إيران في اليمن.

ودعا الشيخ النجار، إلى وحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات الضيقة، ونبذ دعوات المناطقية والطائفية والقبلية، وتوجيه البوصلة نحو تحرير الوطن من بطش عصابات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

بدورهم عبّر أبناء قبائل أرحب ونهم وبني الحارث، عن استعدادهم الكامل لخوض المعركة الوطنية إلى جانب القوات المسلّحة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود السلطة المحلية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مارب اللواء سلطان بن علي العرادة، في تطبيع الأمن والاستقرار، مشيدين بالتطور الملحوظ الذي يجري في المحافظة.