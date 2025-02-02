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أسوأ قيمة للعملة اليمنية على الإطلاق.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء

الأحد 02 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاحد بتاريخ 02/02/2025

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               2210

بيع الدولار                  2220

شراء السعودي            579

بيع السعودي              581

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار                534

بيع الدولار                  537

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي               140.30

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