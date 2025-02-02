أسوأ قيمة للعملة اليمنية على الإطلاق.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاحد بتاريخ 02/02/2025
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2210
بيع الدولار 2220
شراء السعودي 579
بيع السعودي 581
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30