للسنة الثالثة على التوالي ...أرامكو تتربع على عرش شركات العالم الأعلى ربحية

الأحد 02 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- عكاظ

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للسنة الثالثة على التوالي، حافظت شركة أرامكو - أكبر شركة نفط في العالم - على المرتبة الأولى في قائمة أكبر 500 شركة في العالم في الربحية.

وبلغت أرباحها في 2024 نحو 120 مليار دولار.

وعزت مجلة «فوربس» ذلك إلى الاحتياطات النفطية الضخمة التي تملكها أرامكو؛ وإلى التكلفة الإنتاجية المتدنية، التي لا تتجاوز 3 دولارات للبرميل. ما جعلها تتفوق على نظيراتها الغربية المنتجة للنفط.

وعلى رغم أن سلسلة متاجر والمارت الأمريكية حافظت على مرتبة الشركة الأكبر دخلاً للسنة الحادية عشرة على التوالي، إلا أن ربحيتها هبطت بنسبة 32% لتنحدر إلى 15 ملياراً.

ومع أن شركة أمازون صعدت إلى المرتبة الثانية، إلا أن ربحها انخفض بنحو 11%، لتنخفض أرباحها إلى 30 مليار دولار.

وبلغت مداخيل شركة أبل الأمريكية 97 ملياراً، تبعتها شركة بيركشاير هاثاوى بأرباح بلغت 96 مليار دولار؛ تلتها شركة ألفابت (73 ملياراً)، ثم ميكروسوفت (72 ملياراً)، والبنك الصناعي التجاري الصيني (49 ملياراً)، ثم شركة ميتا (39 ملياراً).

بيد أن أرامكو السعودية حافظت على وضعها، باعتبارها الشركة الأكثر ربحية في العالم للسنة الثالثة على التوالي.

وأظهرت قائمة أكبر 500 شركة في العالم، أن العائدات الكلية لتلك الشركات لم تنمُ سوى بنسبة 0.1% خلال 2024، لتحقق رقماً قياسياً قدره 41 تريليون دولار؛ بل إن الشركات العشر الكبرى في القائمة حصدت وحدها أرباحاً قدرها 4.6 تريليون دولار، وهو ما يفوق الناتج القومي الإجمالي لدول مثل اليابان وألمانيا.

وتشير القائمة إلى الأداء القوي للشركات المالية. فقد حصلت 14 شركة مالية على مراكز متقدمة ضمن المراتب الـ 50 الأولى.

وللمرة الأولى تتفوق مداخيل شركات الطاقة الأمريكية على نظيرتها الصينية. فقد حققت 139 شركة طاقة أمريكية أرباحاً قدرها 13.8 تريليون دولار، فيما بلغ عدد شركات الطاقة الصينية 133 مرتبة ضمن أكبر 500 شركة في العالم.