إدارة ترامب تطلق نهجًا جديدًا للتعامل مع الأزمة اليمنية

الأحد 02 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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في خطوة جديدة، أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى عن استراتيجية محدثة سوف تعتمدها الولايات المتحدة في معالجة الملف اليمني، متضمنة تشكيل فريق مختص لمراقبة الأمور المتعلقة باليمن، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة الضغط على ميليشيا الحوثي.

خلال لقاء عُقد في واشنطن مع وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، أشار إلى أن "إدارة ترامب ستقوم بتطوير فريق متخصص لمعالجة الشأن اليمني بشكل دقيق".

ولفت ليندركينغ إلى أن "سلوك الحوثيين كان له تأثيرات كارثية على اليمن"، مُدينًا ممارسات الجماعة، بما في ذلك عملية اختطاف الموظفين المحليين التابعين للأمم المتحدة.

كما أكد أن "الوضع في البحر الأحمر أصبح غير مقبول"، مشددًا على أهمية حظر بث وسائل الإعلام التابعة للحوثيين التي تُستخدم في التجنيد وترويج الأيديولوجية.

وأضاف ليندركينغ أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساهم بشكل كبير في مراقبة وحظر تلك الوسائل الإعلامية، حيث أن الشركات ستبدأ في اتخاذ خطوات للحد من المخاطر المرتبطة بذلك. كما أكد أن تنفيذ هذا التصنيف سيتضمن إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يدعمون الحوثيين، مع التعرض للملاحقة القضائية.

من جهتها، أكدت نائب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتيغاس، خلال اللقاء بأن "اليمن سيحصل على أهمية خاصة في توجهات الإدارة الأمريكية القادمة"، مشددة على أن التهديدات المرتبطة بالسفن الأمريكية من قبل الحوثيين هي تهديدات غير مقبولة.

ومن جانب آخر، رحب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بالنمط الجديد من الإدارة الأمريكية، مشددًا بشكل خاص على أهمية إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وأكد الإرياني أن هذه الخطوة يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة تتضمن فرض عقوبات مشددة ووقف الدعم المالي واللوجستي للجماعة.

كما أشار الإرياني إلى أن "التهاون الذي تم التعامل به مع ميليشيا الحوثي من قبل الإدارات السابقة كان له تأثير سلبي على الوضع في اليمن والمنطقة". وأوضح أن القرار السابق بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية كان له نتائج مدمرة، حيث أسهم في زيادة الانتهاكات وتعزيز الدعم الإيراني للجماعة.

دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل أكثر فاعلية لمواجهة الخطر الحوثي وإيقاف الدعم الإيراني، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مطالبًا بتطبيق العدالة ومحاسبة الحوثيين على سجلها الحافل بالانتهاكات.