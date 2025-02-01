نهاية مأساوية لمدرس وزوجته وابنه .. وأخر يفشل في بيع إحدى كليتيه بصنعاء الحوثيون يشيعون ستة من قياداتهم العسكرية بالعاصمة صنعاء أكثر من 43 برجا بدون تراخيص ومخالف للمواصفات.. محافظ إب بيع التراخيص وينهب الشوارع برعاية حوثية من مدير مكتب الأشغال دراسة دولية...ألمانيا تواجه أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.. وهذه أسبابها؟ تفاصيل اتفاق السيسي وترامب بخصوص الحرب في غزة وفاة امرأة بانفجار لغم في مديرية نهم ومنظمة شُهود تحمل الحوثيين المسؤولية يوتيوبر مصري يكشف لحظات الرعب وتفاصيل إختطافه من قبل مليشيات الحوثيين الإرهابية قائد عسكري يتفقد جبهات محور الباحة بين تعز ولحج إيران حول قدرتها على تصنيع النووي: ''آية الله أفتى بحرمة ذلك'' بيان عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويشدد على ضرورة الإنسحاب الكامل للإحتلال من قطاع غزة
أقدم مدرس في منطقة شرعب السلام بمحافظة تعز على قتل زوجته وابنه، قبل أن ينتحر وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع رواتب المعلمين منذ سنوات.
وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن الأستاذ "عبدالعزيز غلاب سعيد" مدرس اللغة الإنجليزية قام بإطلاق النار على زوجته وابنه مما أدى إلى مقتلهما على الفور ليقوم بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه، في حادثة هزت منطقة شرعب السلام الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.
وأشارت المصادر إلى أن الحادثة وقعت بسبب الضغوط النفسية والمعيشية التي يعاني منها المعلمون والموظفون في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين الإرهابية ، حيث يعانون من انقطاع رواتبهم منذ سنوات والإرتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي السياق ذاته عرض المدرس يوسف محمد محمد عبدالله في صنعاء إحدى كليتيه للبيع بعد أن عجز على توفير لقمة العيش له ولأسرته في ظل انقطاع المرتبات وتردي الحالة الاقتصادية بحسب تغريدة لنادي المعلمين اليمنيين في صنعاء على منصة إكس أطلع عليها "مأرب برس".
تأتي هذه الحادثتين لتعكس حالة من معاناة المعلمين اليمنيين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات في ظل أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها الحرب والصراع المستمر في البلاد الذي تسببت فيه مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.