نهاية مأساوية لمدرس وزوجته وابنه .. وأخر يفشل في بيع إحدى كليتيه بصنعاء

السبت 01 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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أقدم مدرس في منطقة شرعب السلام بمحافظة تعز على قتل زوجته وابنه، قبل أن ينتحر وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع رواتب المعلمين منذ سنوات.

وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن الأستاذ "عبدالعزيز غلاب سعيد" مدرس اللغة الإنجليزية قام بإطلاق النار على زوجته وابنه مما أدى إلى مقتلهما على الفور ليقوم بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه، في حادثة هزت منطقة شرعب السلام الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.

وأشارت المصادر إلى أن الحادثة وقعت بسبب الضغوط النفسية والمعيشية التي يعاني منها المعلمون والموظفون في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين الإرهابية ، حيث يعانون من انقطاع رواتبهم منذ سنوات والإرتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي السياق ذاته عرض المدرس يوسف محمد محمد عبدالله في صنعاء إحدى كليتيه للبيع بعد أن عجز على توفير لقمة العيش له ولأسرته في ظل انقطاع المرتبات وتردي الحالة الاقتصادية بحسب تغريدة لنادي المعلمين اليمنيين في صنعاء على منصة إكس أطلع عليها "مأرب برس".

تأتي هذه الحادثتين لتعكس حالة من معاناة المعلمين اليمنيين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات في ظل أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها الحرب والصراع المستمر في البلاد الذي تسببت فيه مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.