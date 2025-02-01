الحوثيون يشيعون ستة من قياداتهم العسكرية بالعاصمة صنعاء

السبت 01 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلنت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا اليوم عن مقتل ستة من مقاتليها برتب ضباط خلال اشتباكات مع قوات الشرعة والمقاومة الوطنية .

وذكرت وكالة الانباء سبأ الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين الإرهابية أنه تم اليوم تشييع ستة ضباط من قوات مليشيات الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وأوضحت الوكالة أن القتلى هم منتحلي الرتب التالية اسمائهم :

المقدم/ ياسر محمد الحمزي.

الرائد/ سعيد مسفر ابوحسن.

الرائد/ يونس عبدالرقيب الاحمدي.

الملازم أول/ عبدالله عبدالقوي الحمزي.

الملازم ثاني/ بشار عبدالرقيب الاحمدي.

المساعد/عيضه محمد صالح.

ومنذ وقف الحرب في غزة وإعلان مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا تعليق عملياتها في البحر الأحمر شهدت مواقع الجيش الوطني تصاعدا ملحوظا في هجمات مليشيات الحوثيين على عدة جبهات أبرزها مأرب وتعز.

وبلغ إجمالي هجمات مليشيات الحوثيين والتي تم التصدي لها 21 عملية تضمنت إسقاط ثلاث طائرات مسيرة وإفشال 9 محاولات هجومية وتسللات بالإضافة إلى 9 عمليات قصف بالصواريخ والمدفعية بحسب ما نشره مركز إعلام الجيش الوطني.

وكانت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا قد اعترفت بمقتل 57 ضابطا من قتلاها “الضباط” والذين أعلنت عن تشيعهم رسميا خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم بالإضافة إلى القتلى الذين لا تنشر عنهم مليشيات الحوثيين ولا تذكر أخبارهم.