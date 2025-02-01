تفاصيل اتفاق السيسي وترامب بخصوص الحرب في غزة

السبت 01 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، اليوم السبت “إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا حوارا إيجابيا” حول عدد من القضايا من بينها أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعزيزه.

وأضاف المتحدث أن “الزعيمين اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية استمرار التواصل بينهما والتنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وفي سياقٍ متصل، كرر ترامب تصريحاته حول أهل غزة للمرة الثالثة، حيث قال لصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الجمعة إن “الأردن ومصر سيستقبلان سكاناً من غزة”، وفق رويترز.

وأضاف “أعتقد أن الأردن سيستقبل الناس، نعم. الناس من غزة. وأعتقد أن مصر سوف تستقبلهم أيضا”.

كما أردف “سمعت أحدهم يقول إنهم لن يفعلوا ذلك لكن أعتقد أنهم سيفعلون. أنا واثق من أنهم سيفعلون ذلك”.

وكان ترامب قد أجاب الخميس، رداً على سؤال حول موقف مصر والأردن الرافض لما يصفانه بتهجير الفلسطينيين من القطاع، أن القاهرة وعمّان “ستقبلان ذلك”.

كما أضاف لصحافيين في البيت الأبيض “ستفعلان ذلك.. فنحن نساعدهما وستقبلان بالأمر”.

يذكر أن ترامب كان اقترح -يوم الأحد- نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى مصر والأردن. وقال متحدثاً للصحافيين على متن طائرة “إير فورس وان”، إنه “يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، لاسيّما أن القطاع مدمّر بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة”