وفاة امرأة بانفجار لغم في مديرية نهم ومنظمة شُهود تحمل الحوثيين المسؤولية يوتيوبر مصري يكشف لحظات الرعب وتفاصيل إختطافه من قبل مليشيات الحوثيين الإرهابية قائد عسكري يتفقد جبهات محور الباحة بين تعز ولحج إيران حول قدرتها على تصنيع النووي: ''آية الله أفتى بحرمة ذلك'' عاجل: بيان عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويشدد على ضرورة الإنسحاب الكامل للإحتلال من قطاع غزة المغرب ترفع عدد المنح الدراسية للطلبة اليمنيين النشرة الجوية: توقعات الطقس في اليمن خلال الـ 24 ساعة القادمة شرطة محافظة مأرب تكشف حقيقة اعتداء عناصرها على تجمع لجرحى الجيش تشكيل تحالف عسكري جديد خلال أسابيع وحل جذري.. الكشف عن خطة أمريكية قادمة تستهدف ضرب الحوثيين عشبة المعجزات منتشرة بقوة دون أن يدرك أحد حجم قيمتها الثمينة جداً
كشف اليوتيوبر المصري أحمد البدوي تفاصيل اختطافه على يد مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في العاصمة صنعاء ، حيث قامت المليشيات الحوثية بإحتجازه لمدة ثلاثة أيام بتهمة التجسس ودعم المثلية قبل أن يتم ترحيله قسرا من صنعاء.
وقال اليوتيوبر المصري أحمد البدوي عبر مقطع فيديو نشره في قناته على يوتيوب إنه وصل اليمن في يناير الماضي عبر سلطنة عمان مرورا بالمهرة وحضرموت ثم إلى صنعاء والتي كان يرغب في إبراز جمالها التاريخي والثقافي.
وأوضح البدوي بأنه وفي أثناء تواجده في العاصمة صنعاء قام مسلحون من مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا باختطافه وإقتياده إلى مكان مجهول حيث أخضعته المليشيات الحوثية للتحقيق ولفقت بحقه تهم دعم المثلية والترويج لها والتجسس لصالح إسرائيل بحكم زيارته لفلسطين.
ويشتهر البدوي الذي زار الكثير من الدول حول العالم بمحتوى السفر والسياحة عبر مقاطع فيديو عن رحلاته إلى هذه الدول وعن معالمها التاريخية وجمالها التراثي وثقافة الشعوب.