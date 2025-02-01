يوتيوبر مصري يكشف لحظات الرعب وتفاصيل إختطافه من قبل مليشيات الحوثيين الإرهابية

السبت 01 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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كشف اليوتيوبر المصري أحمد البدوي تفاصيل اختطافه على يد مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في العاصمة صنعاء ، حيث قامت المليشيات الحوثية بإحتجازه لمدة ثلاثة أيام بتهمة التجسس ودعم المثلية قبل أن يتم ترحيله قسرا من صنعاء.

وقال اليوتيوبر المصري أحمد البدوي عبر مقطع فيديو نشره في قناته على يوتيوب إنه وصل اليمن في يناير الماضي عبر سلطنة عمان مرورا بالمهرة وحضرموت ثم إلى صنعاء والتي كان يرغب في إبراز جمالها التاريخي والثقافي.

وأوضح البدوي بأنه وفي أثناء تواجده في العاصمة صنعاء قام مسلحون من مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا باختطافه وإقتياده إلى مكان مجهول حيث أخضعته المليشيات الحوثية للتحقيق ولفقت بحقه تهم دعم المثلية والترويج لها والتجسس لصالح إسرائيل بحكم زيارته لفلسطين.

ويشتهر البدوي الذي زار الكثير من الدول حول العالم بمحتوى السفر والسياحة عبر مقاطع فيديو عن رحلاته إلى هذه الدول وعن معالمها التاريخية وجمالها التراثي وثقافة الشعوب.