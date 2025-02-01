قائد عسكري يتفقد جبهات محور الباحة بين تعز ولحج

السبت 01 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد يحيى الأشول ومعه مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن يحي عبدالله العيزري، اليوم السبت، جبهات محور طور الباحة، وذلك في قطاع مسؤوليتها بمحافظتي لحج وتعز.

وناقش اللواء الأشول، خلال إجتماعه مع قيادة المحور وقيادة الألوية ورؤساء الشعب الإدارية، مجمل التطورات والأحداث العسكرية والجاهزية القتالية لمنتسبي المحور، مشيداً بالدور الكبير التي تبذله في معركة استعادة الدولة من المليشيات الحوثية.

وأستمع اللواء الأشول إلى تقارير مفصلة من القادة حول الأوضاع العسكرية والتطورات الميدانية في الجبهات والمهام المساندة الآخرى وجاهزية ألويتهم القتالية، منوهاً بالروح المعنوية والجاهزية القتالية العالية الذي يعكس مدى جاهزية القوات المسلحة في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا وتطهير الوطن منها.

وأشار إلى حرص والتزام القيادة السياسية والعسكرية بدعم ألوية المحور وتعزيز قدراتها القتالية وتأمين احتياجاتها اللوجستية، موضحا أن صمود وبسالة أبطال المحور في مهامهم منذ الوهلة الأولى في التصدي للمشروع السلالي الكهنوتي بدءا من كتيبة مقاومة ثم لواء وصولا لمحور بألوية قتالية كبيرة كثمرة للتعاون والتكاتف وجهود التنسيق المستمرة بين الجميع على كل المستويات.

من جانبه، أكد مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن يحي العيزري، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الدفاع لمتابعة سير العمليات العسكرية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة ورفع قدراتها استعدادا لمهمة التحرير واستعادة الدولة والأمن والاستقرار.

بدوره أكد قائد محور طور الباحة، قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، اللواء الركن أبو بكر الجبولي، أن الروح العالية لن تخبوء أو تنهزم مهما واجهت من تحديات ومعوقات حتى تحقيق الأهداف الوطنية السامية ستظل مرجعية للعقيدة القتالية وتحقيقها في نصر مؤزر.