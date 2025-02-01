إيران حول قدرتها على تصنيع النووي: ''آية الله أفتى بحرمة ذلك''

السبت 01 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان إيران لديها القدرة على تصنيع الأسلحة النووية لكنها لا تنوي القيام بذلك.

واضاف بأن، ''الأسلحة النووية ليست جزءا من العقيدة العسكرية الإيرانية، ويتم ضمان أمننا بوسائل أخرى، والأسلحة النووية محظورة علينا''.

واشار الى أن هناك فتوى واضحة من آية الله خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، بأن إنتاج وحيازة واستخدام جميع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، محرم

وبخصوص وجود القدرة قال:''لدينا على تصنيع الأسلحة النووية، نعم هذه القدرة موجودة وتمت الإشارة إليها من قبل''.