المغرب ترفع عدد المنح الدراسية للطلبة اليمنيين

السبت 01 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت المغرب رفع عدد المنح المقدمة للطلبة اليمنيين إلى 150 منحة دراسية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال اللجنة الوزارية اليمنية المغربية في الرباط، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وكان عدد المنح المقدمة من المغرب 100 منحة، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية السابق ورئيس الحكومة الحالي أحمد بن مبارك عقب لقائه القائم بأعمال سفارة المغرب لدى اليمن في الرياض ، عام 2022، حين أعلن أنه تم رفعها بنسبة 100 بالمئة من 50 إلى 100 منحة.

ووفقا للوكالة، فقد تم خلال انعقاد أعمال اللجنة التوقيع من قبل وزيري خارجية البلدين على سبع اتفاقيات في مجالات (التعليم العالي، التعليم الفني، الموارد المائية، البنية التحتية في مجال الطرق والموانئ، وكذلك اتفاقية بين وزارتي داخلية البلدين، والأرصاد الجوية وعلم المناخ).