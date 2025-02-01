النشرة الجوية: توقعات الطقس في اليمن خلال الـ 24 ساعة القادمة

السبت 01 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، معتدل نهاراً وبارد نسبياً إلى بارد أثناء الليل والصباح الباكر، وغائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية، والرياح معتدلة إلى نشطة.

ووفقاً لنشرة الطقس الجوية اليومية الصادرة عن المركز، فانه من المتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس جاف وبارد إلى شديد البرودة خصوصاً أثناء الليل والصباح الباكر، مع احتمال تشكّل الضباب والسحب الطبقية على أجزاء منها، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس جاف وصحو بشكل عام ومعتدل الحرارة نهاراً وبارد إلى بارد جداً ليلاً والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وتوقع المركز أيضاً، أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم السبت، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 29 / 22 - المكلا 28 / 21 - الحديدة 30 / 24 - سقطرى 29 / 18 - المخا 29 / 22 - الغيضة 31 / 18 - زنجبار 28 / 21 - لحج 29 / 20 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 28 / 13 - مأرب 29 / 15 - عتق 25 / 17 - بيحان 29 / 16 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 25 / 06 - تعز 25 / 13 - ذمار 25 / 05 - الضالع 28 / 12 - إب 26 / 11 - البيضاء 26 / 05 .

وجدد المركز، تحذيره المواطنين في المناطق الجبلية المرتفعة من درجات الحرارة المنخفضة .. مهيباً بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً الأطفال وكبار السن، كما جدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب تكوّن الضباب، وكذا للأخوة المزارعين في المناطق الجبلية المرتفعة من احتمال تأثر محاصيلهم الزراعية بسبب درجات الحرارة المنخفضة جداً.

كما توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم السبت، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة خفيف الموج، وفي سواحل أبين وعدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى معتدل إلى مضطرب الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن والبحر الأحمر معتدل الموج، وفي بحر العرب مضطرب الموج، كما حذر المركز، الأخوة الصيادين ورواد البحر على طول السواحل الجنوبية الغربية والغربية وحول أرخبيل سقطرى ومياهنا الإقليمية في بحر العرب والبحر الأحمر من اضطراب البحر ونشاط الرياح.