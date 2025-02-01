شرطة محافظة مأرب تكشف حقيقة اعتداء عناصرها على تجمع لجرحى الجيش

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قالت شرطة محافظة مأرب أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص اعتداء قوات الأمن على جرحى الجيش المعتصمين يعد تحريفا للقضية وتزييفا للإجراءات الأمنية المتخذة لنقلهم من أمام بوابة الرعاية الاجتماعية، وسط المدينة.
وأوضحت أن مطالب الجرحى لاقت استجابة من قِبل رئاسة الأركان؛ وكلَّفت لجنة لزيارتهم وإبلاغهم استعداد الجهات المعنية لتلبية مطالبهم المشروعة.
ووفق الشرطة، تم الاتفاق على رفع التجمّع ونقل الجرحى المتبقين في المخيم إلى منازلهم بطريقة مسؤولة؛ تقديرا لتضحياتهم؛ وحرصا على عدم استغلال مطالبهم من أي جهات أخرى، خصوصا في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المحافظة.
وأكدت شرطة مأرب عدم الاعتداء أو احتجاز أي جريح، مجددة وقوفها مع تحقيق مطالبهم المشروعة.
وكان عدد من جرحى الجيش نفذوا اعتصاما، منذ أيام، مطالبين بصرف مستحقاتهم، وتسوية واستكمال علاجهم، إضافة إلى مساواتهم ماليا مع بقية تشكيلات الشرعية.