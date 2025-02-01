سيناتور أمريكي يدعو لإغلاق مكتب الحوثيين بمسقط ويقول: ''على سلطنة عُمان عزل الحوثيين وليس احتضانهم''

السبت 01 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، سلطنة عمان إلى إغلاق مكتب ميليشيا الحوثي في مسقط ووقف تهريب الأسلحة للميليشيا المدعومة من إيران في اليمن عبر أراضيها.

و قال السيناتور جو ويلسون على حسابه بمنصة إكس: "يجب على أصدقاؤنا العظماء في عمان عزل الحوثيين وليس احتضانهم ويجب إغلاق مكتب الحوثيين في عمان، ووقف غسيل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف نقل الأسلحة للحوثيين".

كما دعا ويلسون الولايات المتحدة، إلى التعاون مع دول خليجية لمساعدة اليمنيين في معركتهم مع ذراع #إيران، مؤكداً أن اليمنيين هم من سيحملون على عاتقهم مواجهة إيران وهزيمتها.