مؤسسة أمراض القلب في حضرموت تنظم اللقاء العلمي الثالث بمشاركة عربية وإقليمية

السبت 01 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تنظم مؤسسة أمراض القلب الخيرية بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اللقاء العلمي الثالث لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب.

ويشارك في اللقاء خلال الفترة من 4 وحتى 6 فبراير 2025، أكثر من 700 طبيباً وطبيبة نخبة من المتخصصين في أمراض القلب والتخصصات ذات العلاقة، إلى جانب عدد من كبار الاستشاريين والجراحين على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى أساتذة مرموقين في أمراض القلب من جامعات عربية ودولية.

وسيشهد اللقاء، 30 محاضرة علمية، إلى جانب 4 ورش عمل تخصصية تهدف إلى تدريب الكادر المحلي، وتقديم مجموعة من البحوث الطبية من قبل أطباء محليين، ستناقشها لجنة أكاديمية تضم أساتذة من جامعات عربية مرموقة.

ويهدف اللقاء في نسخته الثالثة، إلى تطوير الرعاية الصحية لمرضى القلب في اليمن، وتعزيز البحث العلمي، ومواكبة أحدث المستجدات الطبية، إضافةً إلى تسليط الضوء على إنجازات مركز نبض الحياة من خلال هذا الحدث العلمي المتميز