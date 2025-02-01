المليشيات الحوثية تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات مليشيات الحوثي تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات مؤسسة أمراض القلب في حضرموت تنظم اللقاء العلمي الثالث بمشاركة عربية وإقليمية مسابقة اقراء ورتل القرانية الكبرى.. 41 حافظاً وحافظة يأهلون في عدن محافظ حضرموت يحرج البحسني .. السلطة المحلية بحضرموت تقر بوجود مصفاة وتكشف تفاصيل تهريب النفط والجهات العليا المطلعه مهازل الصراع بين عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت.. اتهامات وتدخلات وإقالات الأحزاب السياسية تناقش مع الاتحاد الأوروبي مستجدات الحرب والسلام ومطالب بتطوير العلاقات إلى المستوى الجيوسياسي التنموي انكسار جديد للمليشيات الحوثية شمال غرب تعز الإدارة الأمريكية تدعو سلطنة عمان للتخلي عن الحوثيين وإغلاق مكتبهم وتؤكد تحركها مع السعودية والإمارات لتوحيد الجيش اليمني وهزيمة الحوثيين مواجهة نارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملحق دوري أبطال أوروبا .. العالم يتقد
تنظم مؤسسة أمراض القلب الخيرية بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اللقاء العلمي الثالث لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب.
ويشارك في اللقاء خلال الفترة من 4 وحتى 6 فبراير 2025، أكثر من 700 طبيباً وطبيبة نخبة من المتخصصين في أمراض القلب والتخصصات ذات العلاقة، إلى جانب عدد من كبار الاستشاريين والجراحين على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى أساتذة مرموقين في أمراض القلب من جامعات عربية ودولية.
وسيشهد اللقاء، 30 محاضرة علمية، إلى جانب 4 ورش عمل تخصصية تهدف إلى تدريب الكادر المحلي، وتقديم مجموعة من البحوث الطبية من قبل أطباء محليين، ستناقشها لجنة أكاديمية تضم أساتذة من جامعات عربية مرموقة.
ويهدف اللقاء في نسخته الثالثة، إلى تطوير الرعاية الصحية لمرضى القلب في اليمن، وتعزيز البحث العلمي، ومواكبة أحدث المستجدات الطبية، إضافةً إلى تسليط الضوء على إنجازات مركز نبض الحياة من خلال هذا الحدث العلمي المتميز