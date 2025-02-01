مسابقة اقراء ورتل القرانية الكبرى.. 41 حافظاً وحافظة يأهلون في عدن

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تأهل 41 حافظاً وحافظة إلى مسابقة "اقراء ورتل" القرآنية الكبرى التي يقيمها قطاع تحفيظ القرآن الكريم في وزارة الاوقاف والارشاد وتنطلق منافساتها، الاحد القادم في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح وكيل قطاع التحفيظ في الوزارة، الشيخ حسن الشيخ، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تأهل هؤلاء الحافظين والحافظات جاء عقب تصفيات اولية شهدتها فروع الوزارة في المحافظات المحررة، اعقبتها المسابقة المركزية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمشاركة 85 حافظاً وحافظة يمثلون المتأهلين من التصفيات الأولية.
واشار الى ان الحافظين تنافسوا في هذه المسابقات في فروع القراءات، وحفظ المصحف لكبار وصغار الحفاظ، والتلاوة والاذان..منوهاً بحالة المنافسة الكبيرة التي شهدتها مراحل التصفيات وصولاً إلى المسابقة الكبرى "اقراء ورتل" التي ستبث خلال شهر رمضان المبارك على القنوات الفضائية.
ولفت إلى أن الفائزين في هذه المسابقة النهائية سيكون لهم شرف تمثيل اليمن في المسابقات والمنافسة الدولية لحفظ وتلاوة القران الكريم وفروعه..مثمناً بهذا الصدد اهتمام قيادة الوزارة ودعمها الكبيرين لهذه المسابقة وكذا دور اللجان التي ساهمت في إنجاح مراحلها والوصول إلى المسابقة النهائية الكبرى