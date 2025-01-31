انكسار جديد للمليشيات الحوثية شمال غرب تعز

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أعلنت قوات الجيش الوطني في وقت متأخر من مساء أمس، إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).
وقال إعلام محور تعز العسكري، إن قواته في جبهة الدفاع الجوي، شمال غرب المدينة، أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي إلى مواقعها، دون مزيد من التفاصيل.
وخلال الأيام الأخيرة أحبطت قوات الجيش عدة محاولات تسلل للمليشيا في شمال المدينة والريف الغربي للمحافظة، ضمن موجة تصعيد للمليشيا في مختلف جبهات القتال