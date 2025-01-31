عاجل: الإدارة الأمريكية تدعو سلطنة عمان للتخلي عن الحوثيين وإغلاق مكتبهم وتؤكد تحركها مع السعودية والإمارات لتوحيد الجيش اليمني وهزيمة الحوثيين

الجمعة 31 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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طالب عضو الكونغرس الأمريكي ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط، جو ويلسون،

سلطنة عمان بالتخلي عن الحوثيين واغلاق مكتبهم في مسقط.

وأضاف جو ويلسون عبر سلسلة تغريدات على منصة إكس رصدها مأرب برس بالقول"يجب على أصدقاؤنا العظماء في عمان إلى عزل الحوثيين وليس احتضانهم ويجب إغلاق مكتب الحوثيين في عمان، ووقف غسيل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف نقل الأسلحة للحوثيين".

وأضاف: "السعودية شريك وثيق وبناء وصديق عظيم ضد النظام الإيراني ونحن بحاجة إلى العمل مع السعودية والإمارات لتوحيد الجيش اليمني لهزيمة الحوثيين".

مراقبون رأوا ان تغريدات رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تمثل رأي الإدارة الأمريكية ودعوة للتعاون مع دول الخليج لمساعدة اليمنيين في معركتهم القادمة مع ذراع إيران المتمثلة بمليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن اليمنيين هم من سيحملون على عاتقهم مواجهة إيران وهزيمتها.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات على منصة إكس لعضو الكونغرس الأمريكي ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط، جو ويلسون، الذي ينشط منذ أيام في تسليط الضوء على الخطر الإيراني وضرورة هزيمة ذراعها في اليمن، وذلك على إثر إعادة تصنيف إدارة ترامب مليشيا الحوثي جماعة إرهابية أجنبية.

وشدد السيناتور الجمهوري، على أن "إيران سوف تُهزم على يد اليمنيين أنفسهم، وعلى أمريكا أن تساعدهم".

والأربعاء طالب السفير اليمني لدى واشنطن، محمد الحضرمي، الولايات المتحدة الأمريكية، بزيادة الضغط على مليشيا الحوثي واستهداف قياداتها لإجبارهم على السلام، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة.

والسبت قال السيناتور جو ويلسون في تدوينة على منصة إكس: "تحرير اليمن من إيران"، وقبلها قال إن إدارة الرئيس ترامب ستعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لهزيمة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الجمعة الماضية أن الوزير ماركو روبيو بحث مع رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في اتصال هاتفي أوجه التعاون لوقف هجمات الحوثيين في المنطقة والقضاء على قدراتهم.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن الوزير روبيو سلط الضوء على الأمر التنفيذي للرئيس بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية كخطوة حاسمة نحو كبح الجماعة، وأعرب عن تطلعه لمواصلة دعم حكومة الجمهورية اليمنية في مواجهة الحوثيين.