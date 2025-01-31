مواجهة نارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملحق دوري أبطال أوروبا .. العالم يتقد

الجمعة 31 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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أسفرت قرعة الدور الفاصل المؤهلة لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهة نارية تجمع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بمانشستر سيتي الإنجليزي الفائز باللقب في 2023.

وأسفرت القرعة التي جرت اليوم الجمعة، عن استضافة سيتي مباراة الذهاب أحد يومي 11 أو 12 فبراير/ شباط، على أن تقام مباراة الإياب في مدريد يومي 18 أو 19 من الشهر ذاته.

ويتأهل الفائز من مواجهتي الذهاب والإياب بين النادي الملكي، البطل القياسي لدوري الأبطال برصيد 15 لقبا، مع سيتي، في الدور الفاصل، إلى دور الستة عشر حيث سيلاقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع باير ليفركوزن حامل لقب البوندسليغا، والذي تصدر مرحلة الدوري التي أسدل عليها الستار يوم الأربعاء.

وتلتقي الفرق من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين من مرحلة الدوري، في مواجهتي ذهاب وإياب لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباريات الذهاب للدور الفاصل يومي 11 و12 فبراير/ شباط على أن تقام مواجهات الإياب يوم 18 أو 19 من الشهر ذاته.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري من البطولة القارية مباشرة إلى دور الـ16 في انتظار الفائزين الثمانية من مرحلة الملحق الفاصل.

وتعتبر هذه النسخة هي الأولى التي تطبق فيها التغييرات الجديدة على نظام البطولة، إذ خاض كل فريق من الفرق 36 التي شاركت في مرحلة الدوري، في ثمان مباريات بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج ملعبه.

وفيما يلي نتيجة قرعة الدور الفاصل:

كلوب بروج البلجيكي ضد أتلانتا الإيطالي

سبورتنغ لشبونة البرتغالي ضد بروسيا دورتموند الألماني

مانشستر سيتي الإنكليزي ضد ريال مدريد الإسباني

سيلتيك الاسكتلندي ضد بايرن ميونيخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي ضد أيندهوفن الهولندي

فينوورد الهولندي ضد ميلان الإيطالي

بريست الفرنسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي

موناكو الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي