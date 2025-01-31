الريال يصطدم بالسيتي.. اليكم قرعة الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا وموعد المواجهات

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أجريت اليوم الجمعة، قرعة الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقا، الأربعاء الماضي.
وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.
نتائج ملحق دوري أبطال أوروبا:
بريست × باريس سان جيرمان
موناكو × بنفيكا
يوفنتوس × آيندهوفن
فينورد × ميلان
مانشستر سيتي × ريال مدريد
سلتيك × بايرن ميونيخ
كلوب بروغ × أتالانتا
سبورتينغ لشبونة × دورتموند
وبلغ مباشرة إلى دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ"، كل من: ليفربول (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، أرسنال (إنجلترا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ليل (فرنسا) وأستون فيلا (إنجلترا).
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قام بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.
وأصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).
وستقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي 11 و 12 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.
يذكر أن مباريات إياب الملحق، ستُقام على ملعب صاحب التصنيف الأعلى في الدور الأول.. كما يمكن لأي فريق مواجهة آخر من بلده، أو سبق أن لعب معه في النسخة الحالية.