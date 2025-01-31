تعرف على أفضل تطبيق يتصدر فى الولايات المتحدة خلال عام 2024..

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كشف تقرير نشر في موقع phonearena، عن أفضل 10 تطبيقات خلال عام 2024 داخل الولايات المتحدة الامريكية، حيث تظل تطبيقات الوسائط الاجتماعية في المقدمة، حيث تتصدر مجموعة تطبيقات Meta (Facebook وInstagram وWhatsApp) وTikTok وYouTube الطريق في الولايات المتحدة.
وأكد التقرير أن المفاجأة الحقيقية هي تصدر Temu، الذي يواصل هيمنته باعتباره التطبيق الأكثر تنزيلًا في البلاد، وهو اتجاه بدأ في عام 2023.
وشهدت تطبيقات أخرى مثل ChatGPT وTelegram وThreads وInstagram وWhatsApp أيضًا ارتفاعًا في التنزيلات هذا العام.
تيك توك يتصدر قائمة التطبيقات خلال 2024 بالولايات المتحدة
أما بالنسبة لعمليات الشراء داخل التطبيق، فإن TikTok يتصدر القائمة، بينما يحتل YouTube المرتبة الثانية من حيث وجود المستخدمين الأكثر نشاطًا شهريًا.
وفي عام 2024، وصلت إيرادات الشراء داخل التطبيق (IAP) من ألعاب الهاتف المحمول إلى 81 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي، مما يشير إلى عودة سوق ألعاب الهاتف المحمول بعد عامين من الانخفاض بسبب التضخم واللوائح الأكثر صرامة