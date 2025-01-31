اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم تناقش سير العام الدراسي

الجمعة 31 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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عقدت اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم اجتماعا باعضائها في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة سير عمل اللجنة للعام الدراسي 2024-2025.

وفي الإجتماع الذي ترأسه الدكتور علي بن علي العباب رئيس اللجنة العليا للاختبارات نقل الدكتور العباب تحيات معالي وزير التربية الاستاذ طارق العكبري الذي يولي اهتمامه الكبير بقضايا التعليم في بلادنا.

وخلال اللقاء تم استعراض محضر إجتماع اللجنة الذي تم إقراره في في الإجتماع السابق ، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الهامة منها التقويم الدراسي 2024-2025.

بالإضافة إلى مستوى إنجاز المقررات الدراسية في المحافظات، واللجان المنبثقة عن اللجنة العليا، وميزانية الاختبارات.

وتطرق اللقاء لمناقشة إغلاق بعض المدارس اليمنية في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى بعض القضايا المتفرقة والتي تستوجب معالجتها بشكل مستمر من قبل اللجنة.

وفي ختام الإجتماع أكد الدكتور العباب على ضرورة بذل المزيد من الجهود للرفع من مستوى وتيرة العمل في اللجنة، كما نوه إلى العمل على حل جميع القضايا قبل حلول شهر رمضان المبارك ،متمنيا للجميع التوفيق والسداد في مهامهم النبيلة.

حضر الاجتماع وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من مديري العموم بالوزارة أعضاء اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية في العاصمة المؤقتة عدن.