سقوط سيارة من منحدر جبلي يودي بحياة 6 ويصيب 11 آخرين بمحافظة إب

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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توفي 6 أشخاص بينهم إمرأتان وأصيب "11" آخرون في حادث سير وقع صباح اليوم الخميس 30 يناير/كانون الثاني في نقيل "جبل الرئاسي" عزلة "الجعاشن" مديرية ذي السفال بمحافظة إب.

وأفادت مصادر محلية لـ"مأرب برس" بأن السيارة التي تعرضت للحادث نوع "هيلوكس" وكان على متنها "17" راكبا من قرية "حدقات" وقرية "العقيرة" وقرية "الوصر" وقد نجم الحادث عن سقوط السيارة من منحدر في جبل "الرئاسي" طريق "الجعاشن" والذي يربط مدينة القاعدة بالمناطق المجاورة.

وأوضحت المصادر بأن الحادث وقع نتيجة خلل في مكابح السيارة الأمر الذي أدى إلى فقدان السائق للسيطرة على السيارة التي كانت تقل "17" راكبا مما أدى إلى سقوطها الى منحدر في طريق جبل الرئاسي منطقة الجعاشن.

وأشارت المصادر إلى أن سائق السيارة من بين الستة الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث ، حيث توفي 3 من قرية "حدقات" عزلة "حبير" وإثنان من قرية "العقيرة" عزلة "ريده" وواحد من قرية "الوصر" عزلة "شوائط"، بينما تعرض للإصابة باقي الركاب والذين عددهم "11" راكبا ، منهم خمسة ركاب إصابتهم خطيرة وستة آخرين إصابتهم متفاوتة وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى.

ويذكر أن طريق "الرئاسي" يشهد حوادث متكررة بسبب وعورته وضعف إجراءات السلامة المرورية مما يطرح تساؤلات حول ضرورة تحسين البنية التحتية وتأمين مسارات أكثر أمانا للمسافرين.

أسماء الوفيات :

السائق فهد محمد علي عبده الشعبي "حدقات"

محمد نعمان حمود العشاري"حدقات"

عائشه محمد نعمان "حدقات"

وائل سعيد احمد "الوصر"

رقيه محمد محسن الحاج "العقيرة"

محمد عبدالله مهيوب "العقيرة"