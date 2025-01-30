كتائب القسام تنعى كبار قادتها العسكريين في معركة طوفان الأقصى

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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نعت حركة حماس اليوم الخميس، القيادي محمد الضيف بعد أكثر من 7 أشهر على انتشار أخبار اغتياله.

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، وعدد من القادة هم مروان عيسى (نائب قائد أركان القسام)، غازي أبو طماعة (قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية)، رائد ثابت (قائد ركن القوى البشرية)، رافع سلامة (قائد لواء خانيونس).

وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة “بعد استشهاد القادة، مجاهدونا استبسلوا أكثر وأكثر، وزادت دافعيتهم للقتال أكثر، فنحن نقاتل عن عقيدة” وأضاف إن القائد يخلفه قادة كثر، مؤكدا على مواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا “ولم تتعرض منظمة القسام لفراغ قيادي طوال معركة طوفان الأقصى”.

كما أكد أبو عبيدة أن استشهاد قادتنا الكبار لن يفك عضد مقاومتنا