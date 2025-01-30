توجيهات بتسفير الحالات الحرجة من جرحى وزارة الدفاع وبصورة عاجلة للعلاج في جمهورية مصر

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أسفرت الجهود التي قادتها الهيئة الإدارية للرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين برئاسة أ. أحمد سيف الرمال مع نائب رئيس اللجنة الطبية العسكرية الدكتور / علي الحدمة، الى الاتفاق على تسفير الحالات الحرجة من جرحى الجيش الوطني بصورة عاجلة للعلاج في جمهورية مصر العربية وبأسرع وقت ممكن.
كما أكد رئيس الرابطة أحمد سيف الرمال على أن الهيئة الإدارية للرابطة في حال انعقاد دائم، وتبذل ما بوسعها للتخفيف من معاناة زملائهم الجرحى، وستمضي قدما في متابعة تحقيق كآفة المطالب العادلة للجرحى والمعاقين .
كما بذلت في وقت سابق ايضا كلا رئاسة هيئة الأركان العامة واللجنة الطبية العسكرية جهودا حثيثة للوصول الى هذه النتيجه لمعالجة الجرحى.