اختتام برنامجي المسابقات العلمية المنهجية والملتقى العلمي للمرحلة الثانوية بمأرب.

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار - خاص

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اختتم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم، فعاليات المسابقة المنهجية للصف الثالث الثانوي، والملتقى العلمي لطلاب الصف الثاني الثانوي على مستوى المحافظة والتي نظمها المكتب على مدى ثلاثة أيام .

وتمخضت نتائج المسابقة المنهجية والثقافية لطلاب الصف الثالث الثانوي والتي تنافست فيها 6 مدارس حكومية وأهلية من ست مديريات على مجموعتين، عن فوز مدارس المتخصصة الأهلية بمديرية المدينة بالمركز الاول ،وحازت ثانوية الخنساء الحكومية للبنات في حريب على المركز الثاني.

كما أسفرت نتائج الملتقى العلمي لطلاب الصف الثاني الثانوي في المواد العلمية، والتي تنافس فيها 24طالبا وطالبة من المديريات الست مدارس حكومية وأهلية، عن تفوق 3 مدارس في مديرية المدينة بحصولها على المراكز الأولى وهي سمية بنت الخياط الحكومية في مادة الأحياء، والتميز الأهلية بنات في مادة الفيزياء،والنموذجية الأهلية بمادة الكيمياء،فيما حازت مدرسة موسى بن نصير بمديرية الوادي على المركز الأول في مادة الرياضيات.

وفي حفل الاختتام أكد وكيل اول محافظة مأرب علي الفاطمي، على الدور المحفز والفعال الذي تلعبه المسابقات العلمية والثقافية بين المدارس، في تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات،واستنهاض هممهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وإبراز أهمية المنافسة ، ودورها في تعزيز تحصيلهم العلمي والدراسي والثقافي وغرس القيم الوطنية.

وهنأ الفاطمي الطلاب والطالبات والمدارس الفائزة في المسابقة المنهجية والملتقى العلمي..مثمنين جهود لجان التحكيم في المسابقة العلمية والملتقى العلمي التي بذلت لإنجاح هذه الفعالية.

من جهته أشار نائب مدير مكتب التربية عبد العزيز الباكري، إلى أن إقامة وتنظيم مثل هذه المسابقات العلمية والمنهجية بين الطلاب هو التزام سنوي يؤدَّى سنويا، بهدف تحفيز الطلاب، وخلق مناخ تنافسي فيما بينهم، ويسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل...مشيدا بدعم السلطة المحلية لجميع الفعاليات والأنشطة التعليمية.

هذا وقد تخلل الحفل استعراض عدد من المواهب في الإنشاد والرسم ،كما جرى في الختام تكريم الطلاب والمدارس الفائزة على مستوى المحافظة للمسابقة المنهجية والملتقى العلمي، وتكريم الإدارات المدرسية الفائزة، إلى جانب تكريم لجان التحكيم.