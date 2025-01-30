العليمي يهنئ الشرع ويتطلع إلى علاقات ثنائية متميزة مع سوريا

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 74

بعث الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى الرئيس احمد الشرع، هنأه فيها بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية.

و أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي, باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، عن خالص تهانيه للرئيس الشرع، وتمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري الشقيق، الاستقرار، والسلام، والتنمية.

و اثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على التحولات التاريخية التي تشهدها الشقيقة #سوريا، وارادة شعبها في بناء دولته، وصنع مستقبله المشرق، معبراً عن تطلعه الى العمل المشترك مع القيادة الجديدة من اجل الدفع بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين نحو آفاق ارحب في مختلف المجالات.