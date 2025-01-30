قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. والمؤهلة للملحق والمودعة للبطولة

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تأهلت 8 أندية مباشرة إلى الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء، وبلغ 16 فريقا الملحق المؤهل لهذا الدور، بينما ودع 12 فريقا البطولة من الدور الأول.

وبلغ مباشرة إلى دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ"، كل من: ليفربول (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، أرسنال (إنجلترا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ليل (فرنسا) وأستون فيلا (إنجلترا).

ووفقا لنظام الحلة الجديدة لدوري أبطال أوروبا التي اتبعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هذا الموسم، تتأهل الأندية الثمانية الأولى في الترتيب العام للمجموعة التي تضم 36 فريقا، إلى دور الـ16 للبطولة، بينما ستضطر الأندية من المراكز التاسع وحتى الـ24 لخوض مواجهتين (ذهابا وإيابا) لتحديد 8 فرق تتأهل إلى الدور ذاته، بينما خرج أصحاب المراكز من 25 إلى 32.

وبحسب "يويفا"، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركزين 23 و24، وصاحبا المركزين 11 و12 سيتم وضعهما ضد صاحبي المركزين 21 و22، وما إلى ذلك، في القرعة التي ستجرى يوم 31 يناير الجاري.

وسيواجه صاحب المركز التاسع على سبيل المثال أحد الفريقين (23 أو 24)، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علما بأن مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق (من 9 إلى 16).

ووفقا للائحات البطولة يمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما البعض في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

وفي ما يلي الترتيب العام للأندية من الدور الأول "للتشامبيونز ليغ":

1- ليفربول (إنجلترا) – 21 نقطة

2- برشلونة (إسبانيا) – 19 نقطة

3- أرسنال (إنجلترا) – 19 نقطة

4- إنتر ميلان (إيطاليا) – 19 نقطة

5- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 18 نقطة

6- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 16 نقطة

7- ليل (فرنسا) – 16 نقطة

8- أستون فيلا (إنجلترا) – 16 نقطة

9- أتالانتا (إيطاليا) – 15 نقطة

10- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 15 نقطة

11- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 15 نقطة

12- ريال مدريد (إسبانيا) – 15 نقطة

13- ميلان (إيطاليا) – 15 نقطة

14- آيندهوفن (هولندا) – 14 نقطة

15- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 13 نقاط

16- بنفيكا (البرتغال) – 13 نقاط

17- موناكو (فرنسا) – 13 نقطة

18- ستاد بريست (فرنسا) – 13 نقطة

19- فينورد (هولندا) – 13 نقطة

20- يوفنتوس (إيطاليا) – 12 نقطة

21- سلتيك (إسكتلندا) – 12 نقطة

22- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 11 نقاط

23- سبورتنغ لشبونة (البرتغال) – 11 نقاط

24- كلوب بروغ (بلجيكا) – 11 نقطة

25- دينامو زغرب (كرواتيا) – 11 نقاط

26- شتوتغارت (ألمانيا) – 10 نقاط

27- شاختار دونيتسك – 7 نقاط

28- بولونيا (إيطاليا) – 5 نقاط

29- تسرفينا زفيزدا (صربيا) – 6 قاط

30- شتورم غراتس (النمسا) – 6 نقاط

31- سبارتا براغ (التشيك) – 4 نقاط

32- لايبزيغ (ألمانيا) – 3 نقاط

33- جيرونا (إسبانيا) – 3 نقاط

34- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط

35- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) – من دون نقاط

36- يونغ بويز (سويسرا) – من دون نقاط.