معلومات استخباراتية تكشف عن عملية نهب وتهريب للنفط في ميناء الضبة بحضرموت والبحسني يوجه بمعاقبة المتورطين

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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كشفت معلومات استخباراتية عن عملية تهريب للنفط عبر انبوب يمتد بالقرب من خزانات ميناء الضبة بمحافظة حضرموت شرق اليمن، إلى أحد الاحواش القريبة بطريقة غير قانونية.

وقالت تقارير اعلامية غير رسمية اليوم الخميس ان عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني زار ميناء الضبة النفطي، وبناءً على معلومات استخباراتية، لوحظ وجود خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشئات الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية.

ووجّه البحسني، باتخاذ الإجراءات القانونية، إزاء المخالفات والممارسات لتهريب ونهب كميات من النفط بطرائق غير شرعية.. مؤكدًا بأنه سيتم محاسبة جميع المتورطين في نهب وتهريب الموارد السيادية.

زيارة الركن البحسني، اليوم، ميناء الضبة لتصدير النفط وشركة المسيلة لإستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، تأتي للإطلاع على أوضاع الميناء بعد توقف نشاطه، جراء استهداف الحوثيين لمرفأ الضبة النفطي في نوفمبر 2022م.

واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، من القائمين على ميناء الضبة النفطي وشركة بترومسيلة، إلى شرح حول سير العمل في الميناء، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

وفي هذا السياق وجّه البحسني باستئناف تزويد ميناء الضبة النفطي بالكميات اللازمة من مادة الديزل بما يضمن تشغيل الكهرباء بشكلٍ مستمر.