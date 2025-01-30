العثور على اللاجئ العراقي الذي أقدم على حرق القرآن مقتولاً داخل شقته في السويد

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قالت وسائل إعلام سويدية إن اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي حرق نسخا من المصحف، قتل بعد تعرضه لإطلاق نار في شقته بمدينة سودرتاليا السويدية، مساء الأربعاء.
وأفادت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، الخميس، أن موميكا تعرض لإطلاق نار في منزله أثناء بثه المباشر على منصة "تيك توك".
وبعد تلقي بلاغ، توجهت الشرطة إلى مكان الحادث، ووجدت موميكا ميتا، وبدأت عملية أمنية للقبض على المنفذ، بحسب الصحيفة.
يذكر أن موميكا ومواطنه سلوان نجم أحرقا نسخة من المصحف بحماية الشرطة أمام مسجد ستوكهولم في 28 يونيو/ تموز 2023، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى.
ولاحقا أحرق موميكا ونجم نسخة من المصحف وداسا على العلم العراقي عدة مرات أمام سفارة بغداد في ستوكهولم والبرلمان السويدي بحماية الشرطة.
واندلعت احتجاجات بعد أن أحرق موميكا نسخة من المصحف بحماية الشرطة في مالمو السويدية في 3 سبتمبر/ أيلول 2023، واعتقلت الشرطة 15 شخصا حاولوا منعه.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نظم موميكا مظاهرة لدعم إسرائيل وسط ستوكهولم، حيث أحرق نسخة من المصحف والعلم الفلسطيني.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت محاكمة العراقيين موميكا ونجم، اللذين أحرقا نسخا من المصحف في السويد بتهمة ارتكاب جريمة كراهية.
وأعلنت محكمة منطقة ستوكهولم، في بيان، أن المتهمين يحاكمان بتهمة "ارتكاب جريمة كراهية ضد مجموعة عرقية أو قومية" بحرق نسخة من المصحف في أربع حوادث منفصلة.
وكان من المقرر أن تعلن المحكمة قرارها غدا الجمعة عند الساعة الحادية عشرة صباحا.