من أمام منزل السنوار… حماس تطلق سراح 3 أسرى

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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سلمت حركة «حماس» المجندة الإسرائيلية أغام بيرغر لطواقم الصليب الأحمر في جباليا شمال غزة اليوم (الخميس)، في ثالث عملية تبادل من نوعها منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

واصطحب عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، بيرغر التي كانت ترتدي اللباس العسكري إلى منصة أقيمت وسط في المخيم محاطة بعشرات من مسلحي حماس، قبل تسليمها إلى فريق الصليب الأحمر.

وستطلق الحركة سراح 3 رهائن إسرائيليين ، بالإضافة إلى 5 أسرى تايلانديين، مقابل إفراج إسرائيل عن 110 أسرى فلسطينيين آخرين.

وقالت مصادر وشهود إن مسلحين من حركة «حماس» و«الجهاد» ولجان «المقاومة الشعبية» وصلوا إلى موقع في خان يونس بغزة قبل تسليم الرهائن.

وقال أبو حمزة المتحدث باسم «سرايا القدس»، الجناح العسكري لـ«الجهاد» على تيليغرام، إن الحركة «أنهت إجراءات تسليم اثنين من الرهائن المحتجزين لديها وهما أربيل يهود وجادي موزيس.

وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى».

من ناحية أخرى، أفاد تلفزيون «الأقصى» بأن عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، بدأت في الانتشار في خان يونس بجنوب قطاع غزة استعدادا لتسليم المحتجزين الإسرائيليين في محيط منزل زعيم «حماس» السابق يحيى السنوار.

تجمع الناس قبل تسليم الرهائن من قبل «حماس» (رويترز) دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الجاري، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه لمدة 42 يوما تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية. وتهدف الهدنة إلى إنهاء الحرب الأكثر دموية وتدميراً على الإطلاق بين إسرائيل و«حماس».

والإسرائيليون الذين من المقرر إطلاق سراحهم هم أربيل يهود (29 عاماً) وآغام بيرغر (20 عاماً) التي اختطفت مع 4 مجندات أخريات تم تحريرهن يوم السبت وجادي موزيس (80 عاماً).

ولم تعرف على الفور هويات المواطنين التايلانديين الذين سيتم إطلاق سراحهم. 30 أسيرا محكومين مؤبد ومن بين الأشخاص الذين من المقرر إطلاق سراحهم من السجون في إسرائيل، 30 شخصاً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بشن هجمات مميتة ضد الإسرائيليين.

ومن بين الذين من المقرر الإفراج عنهم زكريا زبيدي، وهو قيادي بارز ومخرج مسرحي سابق شارك في عملية هروب دراماتيكية من السجن في عام 2021 قبل أن يعتقل مجدداً بعدها بأيام