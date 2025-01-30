مفاجأة كبيرة..الكشف عن راتب نيمار في سانتوس البرازيلي أول زعيم عربي يصل سوريا بعد سقوط الأسد قرارات ثورية جديدة في سوريا ... منها حل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بدستور2012 الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين تكسر القيد خلال ساعات الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا... وإلغاء الدستور وحل مجلس الشعب السفير السعودي يناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جهود السلام الحوثيون يخضعون مشايخ آل مسعود بقوة الحديد والنار لحضور دورات طائفية قسرية في صنعاء لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟. عاجل الحكومة اليمنية تطالب واشنطن بأمرين دعمها عسكريا لتحرير الحديدة واستهداف القيادات الحوثية .. تفاصيل بعد دعوة ترامب لاستقبالهم...الرئيس المصري يكشف عن موقفه من تهجير الفلسطينيين الى مصر
كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة كبيرة بشأن الراتب الذي سيحصل عليه نيمار داسيلفا، نجم الهلال السابق، بعد رحيله رسميا عن صفوف "الزعيم" وانضمامه لصفوف سانتوس البرازيلي. وكان الهلال أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، فسخ عقد نيمار بالتراضي، بعد مضي 18 شهرًا قضاها مع الفريق السعودي.
ولعِب نجم وقائد منتخب البرازيل 7 مباريات فقط، في مختلف البطولات، بقميص الهلال، أحرز خلالها هدفًا وصنع اثنين، وغاب طويلًا بسبب إصابة قوية في الركبة.
وتعاقد الهلال مع نيمار صيف العام قبل الماضي، مقابل نحو 90 مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
سانتوس كان هبط إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي في نهاية موسم 2023، لكنه سرعان ما عاد إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي.
وأعلن مارسيلو تيكسيرا، رئيس سانتوس، عبر حسابه على "إنستغرام" عودة نيمار إلى الفريق، بعد فسخ عقده مع الهلال، وسيتم تقديم اللاعب رسميا للجماهير خلال الأيام المقبلة.
أخبار ذات علاقة ووفقا لما ذكرته شبكة "UOL" البرازيلية، فإن العقد الذي سيوقعه نيمار مع سانتوس سيمنح اللاعب 90% من حقوق الصورة.
وأوضحت أن نيمار سيوقع عقدًا لمدة 6 أشهر مع النادي البرازيلي، يتضمن بند إمكانية التجديد لعام آخر، وبندًا آخر يسمح بعودة اللاعب إلى أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن نيمار سيتقاضى مع سانتوس راتبًا يصل إلى مليون ريال برازيلي شهريًا، وحصة في حقوق الصورة تصل إلى 90%، ما يجعله يتوقّع الحصول شهريًا على ما لا يقل عن 6 ملايين ريال برازيلي (أكثر من مليون دولار أمريكي) إضافية إلى راتبه الأساسي.
وسيحصل نادي سانتوس على 10% من حقوق الصورة، ويستهدف تسويق الحقوق للقنوات الناقلة للدوري البرازيلي، التي ترغب في بث مباريات النجم البرازيلي، وذلك من أجل الحصول على أموال إضافية للنادي واللاعب.
وحقق نيمار شهرة كبيرة سابقا عبر بوابة سانتوس وحصل من خلاله على أول استدعاء لمنتخب البرازيل، قبل احترافه في صفوف برشلونة الإسباني ثم سان جيرمان