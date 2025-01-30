مفاجأة كبيرة..الكشف عن راتب نيمار في سانتوس البرازيلي

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة كبيرة بشأن الراتب الذي سيحصل عليه نيمار داسيلفا، نجم الهلال السابق، بعد رحيله رسميا عن صفوف "الزعيم" وانضمامه لصفوف سانتوس البرازيلي. وكان الهلال أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، فسخ عقد نيمار بالتراضي، بعد مضي 18 شهرًا قضاها مع الفريق السعودي.

ولعِب نجم وقائد منتخب البرازيل 7 مباريات فقط، في مختلف البطولات، بقميص الهلال، أحرز خلالها هدفًا وصنع اثنين، وغاب طويلًا بسبب إصابة قوية في الركبة.

وتعاقد الهلال مع نيمار صيف العام قبل الماضي، مقابل نحو 90 مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

سانتوس كان هبط إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي في نهاية موسم 2023، لكنه سرعان ما عاد إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي.

وأعلن مارسيلو تيكسيرا، رئيس سانتوس، عبر حسابه على "إنستغرام" عودة نيمار إلى الفريق، بعد فسخ عقده مع الهلال، وسيتم تقديم اللاعب رسميا للجماهير خلال الأيام المقبلة.

أخبار ذات علاقة ووفقا لما ذكرته شبكة "UOL" البرازيلية، فإن العقد الذي سيوقعه نيمار مع سانتوس سيمنح اللاعب 90% من حقوق الصورة.

وأوضحت أن نيمار سيوقع عقدًا لمدة 6 أشهر مع النادي البرازيلي، يتضمن بند إمكانية التجديد لعام آخر، وبندًا آخر يسمح بعودة اللاعب إلى أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن نيمار سيتقاضى مع سانتوس راتبًا يصل إلى مليون ريال برازيلي شهريًا، وحصة في حقوق الصورة تصل إلى 90%، ما يجعله يتوقّع الحصول شهريًا على ما لا يقل عن 6 ملايين ريال برازيلي (أكثر من مليون دولار أمريكي) إضافية إلى راتبه الأساسي.

وسيحصل نادي سانتوس على 10% من حقوق الصورة، ويستهدف تسويق الحقوق للقنوات الناقلة للدوري البرازيلي، التي ترغب في بث مباريات النجم البرازيلي، وذلك من أجل الحصول على أموال إضافية للنادي واللاعب.

وحقق نيمار شهرة كبيرة سابقا عبر بوابة سانتوس وحصل من خلاله على أول استدعاء لمنتخب البرازيل، قبل احترافه في صفوف برشلونة الإسباني ثم سان جيرمان