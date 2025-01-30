الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين تكسر القيد خلال ساعات

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت دولة الاحتلال أسماء 110 أسرى فلسطينيين سيطلق سراحهم الخميس، مقابل المحتجزين الثلاثة الذين ستطلق سراحهم حركتا حماس والجهاد.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم غدا الخميس، في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة.

من جهته، قال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنه في إطار "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، قررت "القسام" الإفراج يوم غد الخميس عن "الأسرى الصهاينة"، أربيل يهود، آجام بيرغر، جادي موشي موزسس.

وتحتجز حركة الجهاد الإسلامي غادي موزيس وأربيل يهود، أما أجام بيرغر فهي آخر جندية متبقية في الأسر لدى حركة حماس.

ومقابل الجندية أجام برغر: سيتم إطلاق سراح 30 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 20 أسيرا آخرين محكومين بفترات سجن مختلفة.

ومقابل المحتجزة أربيل يهود: سيتم الإفراج عن 30 قاصرا وامرأة من الأسرى الفلسطينيين.

ومقابل المحتجز غادي موزيس: سيتم الإفراج عن 30 أسيرا، من بينهم 27 محكوما بفترات سجن متفاوتة، و3 محكومين بالسجن المؤبد